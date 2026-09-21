Ceuta recibe a Marlaska con gritos de «¡traidor!» y «¡garrapata!» en otra visita relámpago a la ciudad invadida

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha podido evitar un recibimiento plagado de insultos, gritos y reproches a su llegada a la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta. El ministro de Sánchez ha adelantado en torno a media hora su llegada, pero varios ciudadanos le han castigado llamándole «¡traidor!», «¡garrapata!» y «¡sinvergüenza!» por su gestión y la del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de la crisis migratoria derivada de la invasión.

Marlaska ha viajado este lunes a Ceuta, por cuarta vez desde la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes, de los que alrededor de una cuarta parte aún continúan en la ciudad, provocando la inseguridad y el hartazgo de los habitantes. En su agenda, el ministro del Interior tenía prevista su llegada a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta a las 17:00 horas, pero media hora antes, escoltado por efectivos de la Policía Nacional, hacía acto de presencia, buscando evitar los reproches de los ciudadanos.

Sin embargo, un reducido grupo de ceutíes ya se encontraba a las puertas de la sede gubernamental y no ha dudado en criticar a viva voz al ministro del Interior. Una mujer, con una bandera de Ceuta en su haber, ha sido la más dura con Grande-Marlaska. «¡Traidor, sinvergüenza!», ha dicho esta ciudadana ceutí, visiblemente afectada por la situación. «¡Ladrón, que eres un ladrón!», ha gritado al ministro de Sánchez, mientras exigía su dimisión.

Ahí no ha quedado la recriminación a Marlaska, que ha entrado a toda prisa a la sede de Delegación del Gobierno. «¡No dais la cara!», ha dicho la misma mujer, liderando la protesta, mientras otros ciudadanos incidían llamando «traidor» y «vendepatrias» al titular del Interior.

«¡No dais la cara!», recriminan los habitantes de Ceuta. «¡Ahora te metes en el coche de la Policía para que no se te vea nada más que las patas!», ha vaticinado la mujer, que ha llamado también «garrapata» a Grande-Marlaska. «Nada más que estáis pendientes de coger dinero, ladrones, que tenéis a España arruinaita, pero Ceuta va a ser vuestra tumba», ha finalizado.

Marlaska, en su viaje programado a Ceuta este lunes, ha visitado el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio habilitadas en la ciudad autónoma. A las 17:00 horas, según la agenda del Gobierno, estaba prevista una atención a los medios de comunicación del ministro, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta a la que no ha podido llegar sin llevarse la bronca de los ceutíes.