El líder del PP europeo exige en Ceuta «desalojar» las carpas de invasores y su «retorno inmediato» a Marruecos

El presidente del PP europeo y líder de su grupo en la Eurocámara, Manfred Weber, ha exigido este lunes en Ceuta «desalojar» las carpas de invasores instaladas por el Gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad autónoma y el «retorno rápido e inmediato» de estos inmigrantes ilegales a Marruecos.

Así lo ha reclamado Weber en una comparecencia de prensa conjunta celebrada junto al presidente del PP español y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del Partido Popular.

En este contexto, Weber ha señalado que «las tiendas de campañas tienen que ser desalojadas», realizándose a continuación los «registros legales» de los invasores, y posteriormente practicándose un «retorno completo», conforme al Pacto Migratorio de la UE vigente desde el pasado verano y que permite estas devoluciones a un «país seguro» como Marruecos, ha remarcado.

Además, el líder del PP europeo se ha dirigido también a Rabat desde la ciudad autónoma de Ceuta para emplazar a las autoridades marroquíes a que «cumplan con sus compromisos como socio clave de la UE». «Sólo podemos solventar esto como amigos», ha manifestado Weber, aunque ha reconocido que «si no podemos estabilizar nuestras fronteras, habrá consecuencias obvias», ha manifestado al ser preguntado sobre una posible incidencia de esta crisis en las relaciones comerciales con Marruecos.

Asimismo, Weber ha criticado que los socialistas europeos le ataquen por no dar solución a estos episodios desde un punto de vista «humanitario». A los socios del PSOE de Pedro Sánchez les ha replicado que en Grecia hubo cero víctimas mortales, mientras que el asalto a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio dejó más de 140 fallecidos. «El control de las fronteras evita víctimas mortales y de otro tipo», ha enfatizado.

Por su parte, Feijóo ha pedido a la Unión Europea activar «todos los canales diplomáticos europeos» para defender la españolidad de Ceuta y Melilla, instando también al retorno inmediato de los que entraron de manera irregular.

De igual modo, ha reclamado ayuda económica para ampliar el espigón del Tarajal, una presencia permanente, visible y continuada de Frontex, mejoras en su financiación europea y un estatuto similar al de las regiones ultraperiféricas que otorgue a las dos ciudades españolas un papel prioritario en los fondos europeos.

«Europa tiene que contribuir a lo más importante. No solamente a solucionar el retorno de las 13.000 personas que todavía continúan irregularmente en Europa, sino a que esto no vuelva a ocurrir», ha remarcado el jefe de la oposición, incidiendo en que esta invasión trasciende la dimensión migratoria, como informó OKDIARIO, porque es «una crisis de seguridad española y, por tanto, europea».

Además, Feijóo ha acusado al Gobierno de Sánchez de pretender «cronificar» la crisis de Ceuta «buscando culpables», como ha hecho recientemente con el presidente de Ceuta. Por ello, ha calificado de «miserable» la campaña del Ejecutivo socialcomunista dirigida a señalar a Vivas, al que ha definido como «un servidor público que sí vio venir lo que luego ocurrió, que entendió la magnitud del problema desde el principio y que ha estado con las botas puestas en todo momento».

«Inaceptable»

En su intervención, Vivas también ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, del que ha denunciado que está teniendo un comportamiento «incomprensible» e «inaceptable».

«El Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de proteger la integridad territorial y la seguridad de los ceutíes, y es algo que no afecta sólo a Ceuta, sino a toda España y toda Europa», ha manifestado.

«No lo estamos pasando bien, no sabemos qué se pretende. Igual se quiere utilizar Ceuta como un nuevo escenario de división, de polarización en torno a la política migratoria, cuando lo que ha ocurrido es una crisis migratoria consecuencia de una invasión», ha sentenciado el presidente ceutí.