Vox desnuda a la izquierda: «¿Qué hubieran dicho si Mazón se hubiera ido de vacaciones un mes tras la DANA como Sánchez con Ceuta?»

El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha desmontado a toda la izquierda, desde el PSOE, durante la comparecencia del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de la DANA en el Congreso. Y lo ha hecho lanzando una sola pregunta al compareciente: «¿Se imagina, con lo que le han dicho, qué le hubieran dicho a usted socialistas, Compromís y demás si al día siguiente de la catástrofe usted se hubiera largado tan pancho un mes de vacaciones, como Sánchez hizo tras la invasión de Ceuta?».

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, se fue de vacaciones durante 22 días a la Residencia Real de La Mareta. Allí permaneció, junto a su familia y distintos invitados, en medio de la invasión migratoria de Ceuta y bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó, entre otros elementos, un cordón marítimo de más de 732.000 metros cuadrados y unos 40 guardias civiles destinados a su protección.

En el caso de la DANA, Carlos Mazón se mantuvo en Valencia y solo unas pocas horas después de la riada ya estaba visitando el puesto de mando avanzado. A pesar de que esos días fueron los más duros, no solo acudió a todos los lugares, sino que además dialogó con las personas que se le acercaban en cada localidad y puso en marcha las primeras ayudas a las víctimas. Mazón, también, se mantuvo en Paiporta junto al Rey el día en que ambos, con Sánchez, visitaron esa localidad, considerada la zona cero de la riada cuando comenzó la protesta y el lanzamiento de bolas de barro. Sánchez se marchó a la carrera protegido por sus escoltas.

Gil Lázaro, en referencia a Ceuta, ha recordado al respecto que Sánchez «aún se ha atrevido a decir que él tenía derecho a esas vacaciones. Y el sanchismo en pleno, todos los que han intervenido y faltan por intervenir aquí, han permanecido mudos ante semejante frase, que es una exhibición de desprecio a Ceuta y a los españoles».

El diputado valenciano Ignacio Gil Lázaro ha tildado a la comisión de la DANA en el Congreso de «montaje» que «el sanchismo y sus cómplices urdieron el mismo día de la tragedia que asoló Valencia hace ya casi dos años». Y ha recordado que al día siguiente de la DANA «el sanchismo y sus socios siguieron con el pleno de esta Cámara para repartirse el control de Televisión Española mientras en Valencia seguían apareciendo decenas de cadáveres y miles de valencianos buscaban desesperadamente a familiares y amigos».

Además, ha manifestado que con la comisión de la DANA «se pretende tapar lo que fue la conducta de Sánchez durante y después de la riada» y ha afirmado que «entonces Sánchez abandonó a los valencianos en función de un mero cálculo político, al igual que hoy lo está haciendo con los ceutíes».