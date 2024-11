Vox se querella contra Sánchez por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro en la DANA

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este miércoles que su formación ha presentado una querella criminal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cinco miembros del Consejo de Ministros por «homicidio imprudente y omisión del deber de socorro» en la respuesta a la DANA de Valencia.

«Mientras ellos centraban sus esfuerzos en asaltar RTVE, la gente se ahogaba en el lodo. Tendrán que pagar por ello», ha señalado Abascal en una declaración. «Nuestro deber como tercera fuerza política es exigir responsabilidades. Presentamos una querella», ha anunciado Abascal.

Abascal ha hecho este anuncio en una declaración pública sin presencia de medios de comunicación tras una reunión de trabajo de la dirección de su partido sobre las consecuencias de la riada.

Según ha señalado en su declaración, decretar la emergencia nacional «no era una opción, era un deber inexcusable e ineludible y, de manera consciente, no lo hicieron». «Ahora tendrán que pagar por ello», ha indicado el presidente de Vox sobre Sánchez.

Nuestro deber como tercera fuerza política es exigir responsabilidades. Presentamos una querella contra @sanchezcastejon y otros miembros de su Gobierno por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Mientras ellos centraban sus esfuerzos en asaltar RTVE, la gente se… pic.twitter.com/kn4u3MtTes — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 6, 2024

«Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido, presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas, no solo no han ayudado, no sólo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios», ha señalado Abascal sobre Sánchez.

Ayudas por Presupuestos

Las críticas de Vox, que serán la base de la querella contra Sánchez, se centran en la demora en el despliegue de ayuda y medios, especialmente en aquellos pueblos en los que no llegó el Estado hasta días más tarde de la emergencia.

También se critica el plan de respuesta que ha anunciado el martes Sánchez: «Un gigantesco insulto a los valencianos, a los españoles y, sobre todo, a las víctimas de esta tragedia».

Además, ha calificado de «extorsión y chantaje» que el Gobierno vincule ayudas a los Presupuestos Generales del Estado. «Sánchez siempre puede empeorar las cosas. Y ayer lo hizo tomando como rehenes a las víctimas de esta tragedia y vinculando sus presupuestos y de sus socios a la respuesta económica a la tragedia», ha indicado Abascal en referencia a Sánchez.

«Abandonados»

Abascal ya reaccionó el pasado sábado a la declaración institucional que ha realizado Pedro Sánchez desde Moncloa tras el desastre de la DANA. El socialista explicó que no tiene previsto asumir el control de la gestión de la emergencia. Abascal le acusó «abandonar a millares de españoles» y permitir robos «como en el tercer mundo».

En este sentido, Abascal destacó que «Sánchez es el primer responsable de no haber activado todos los recursos del Estado cuando todavía podían salvarse vidas», en un discurso grabado que publicó en redes sociales.

«Es el momento de ayudar y acompañar a los afectados, pero ante una de las mayores catástrofes a las que nos hemos enfrentado, ante tanta maldad e incompetencia, y después de la comparecencia infame del presidente del Gobierno, no podemos estar callados», señaló Abascal, calificando a Pedro Sánchez de «autócrata» además de decir que su intervención fue «indigna e infame».