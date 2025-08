Laporta cambia su discurso sobre el formato de la Champions en un año y le da la espalda a la Superliga

Joan Laporta ha cambiado su discurso sobre el nuevo formato de la Champions League en menos de un año. En el mes de octubre de 2024 decía que «me esperaba que fuera distinto». Nueve meses después, en una entrevista concedida a la CNN, ha afirmado que el nuevo formato «está mejorando la competición». De esta manera, el presidente del Barcelona se posiciona del lado de la UEFA y le da la espalda al proyecto de la Superliga.

El presidente del Barcelona ha sacado su hipocresía a pasear y le ha dado la espalda al proyecto de la Superliga en unas declaraciones realizadas este miércoles a la CNN. Joan Laporta ha elogiado el trabajo de Ceferin al frente de la UEFA con el nuevo formato de la Champions League. Un mensaje de posicionamiento muy claro.

«El presidente Laporta elogió el actual sistema de la máxima competición de clubes en Europa impulsado por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, ya que el nuevo formato de la Champions League está mejorando la competición, y espera tener la oportunidad de que ese enfrentamiento ocurra esta temporada», señaló el Barcelona en su web oficial sobre las declaraciones de su presidente.

«No jugamos la final contra el PSG, espero que con el nuevo formato nos crucemos este año. Felicito al presidente Ceferin por cómo ha mejorado la competición. Él sabe de fútbol y disfruta y seguro que le gustará ver un partido entre el Barça y el PSG. Espero que tengamos esa oportunidad la próxima temporada», afirmó Joan Laporta.

Las palabras de Laporta contra el formato de la Champions

Pero esto no era lo que pensaba Joan Laporta sobre el nuevo formato de la Champions League hace apenas nueve meses. En octubre de 2024 su pensamiento era totalmente distinto: «Pensaba que nos darían más dinero, pero resulta que hay más partidos. Es un torneo que da prestigio ganarlo. Me esperaba que fuera un poco distinto. Esto de que no haya partidos de vuelta, distorsiona las cosas».

«¿La Superliga? Está más viva que nunca. Todo está preparado para hacerla. Pero lo que se debe hacer es alcanzar una entente con las organizaciones del fútbol. El Barça debe jugar un papel de puente entre estas organizaciones y la Superliga. La razón de la Superliga es que los clubs salgan ganando. Hay recorrido. El formato de competición será muy atractiva, pero antes requiere puentes de negociación entre todas las partes», completó Joan Laporta en unas declaraciones realizadas en octubre de 2024.

Más de Laporta

«Creo que el PSG lo hizo muy bien el curso pasado, ganó la Champions League, la liga francesa… hizo un buen fútbol. Tiene un buen entrenador y un buen equipo y jugadores. Desafortunadamente, no jugamos contra ellos», comentó Laporta en la CNN.

«Todos los que les gusta el fútbol dicen que fuimos los dos equipos más competitivos, en mejor forma y que hicimos mejor fútbol del mundo la temporada pasada. A ver si podemos medirnos en esta, para ver cuál de los dos es mejor, con respeto hacia el resto de clubs. Tal vez este año aparece otro equipo…», añadió el presidente culé sobre la Liga de Campeones de la temporada pasada.