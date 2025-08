Ter Stegen no cede a la presión del Barcelona y mantiene su postura de no firmar el informe médico

La guerra entre el Barcelona y Ter Stegen es total. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder y no tiene pinta de que tenga un sencillo arreglo. Sin la firma del capitán, el Barcelona pierde la vía más rápida para poder inscribir a Joan García. El portero alemán tiene contrato y está decidido a continuar y luchar por su puesto cuando se recupere de su lesión de espalda. El capitán blaugrana tiene claro que no va a firmar el informe médico.

La tensión en el Barcelona sigue escalando. En el club blaugrana están muy enfadados con la actitud de su actual capitán y Ter Stegen mientras no cede. El club azulgrana pretendía que el tiempo de lesión de su portero fuese más largo de lo que el alemán en un principio comunicó a través de sus redes sociales. La guerra es total y no parece que vaya a acabar pronto.

Mientras el Barcelona le ha abierto un expediente al portero alemán, Ter Stegen no cede a la presión. Y se mantiene firme en su postura inicial. Y tiene pinta que llegará hasta el final con esa misma postura. El Diario Sport publica este miércoles que fuentes cercanas al portero azulgrana señalan que Ter Stegen se mantiene en su decisión de no firmar el informe médico de su lesión porque está en su derecho y la ley lo ampara. También señalan que el portero alemán tiene claro que en su intervención anterior de espalda estuvo solamente dos meses de baja. Quiere volver a jugar antes y si firma ese informe no podría recuperar su ficha hasta el mes de enero. Y se niega.

Además, Ter Stegen también señala a través de fuentes cercanas en Sport que los fichajes y renovaciones que ha llevado a cabo el Barcelona fueron realizados antes de su lesión de espalda, por lo que el club catalán debe tener otras vías para lograr las inscripciones de sus compañeros. Unas declaraciones tajantes del alemán donde mantiene firme su postura y no cede ni un paso atrás en su guerra abierta contra el Barça.

La Liga no evaluará el informe médico de Ter Stegen

El Barcelona tiene un gran problema con Ter Stegen que debe atajar cuanto antes para que la bola no se haga más grande. La Liga no evaluará su informe médico sin el consentimiento del portero azulgrana. La patronal señala que es una condición indispensable para que la Comisión Médica pueda estudiarlo, evaluarlo y determinar si la lesión del alemán es de larga duración o no.

Fuentes de la Liga consultadas por OKDIARIO confirman que el consentimiento del jugador es una condición indispensable para que la Comisión Médica de la Liga pueda evaluar y realizar un informe sobre la lesión de Ter Stegen. Por lo tanto, sin la firma del alemán, la patronal no aceptará ningún informe médico por parte del Barcelona.