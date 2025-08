La Liga no evaluará el informe médico de Ter Stegen sin el consentimiento del jugador

El Barcelona tiene un gran problema con Ter Stegen que debe atajar cuanto antes para que la bola no se haga más grande. La Liga no evaluará su informe médico sin el consentimiento del portero azulgrana. La patronal señala que es una condición indispensable para que la Comisión Médica pueda estudiarlo, evaluarlo y determinar si la lesión del alemán es de larga duración o no.

Fuentes de la Liga consultadas por OKDIARIO confirman que el consentimiento del jugador es una condición indispensable para que la Comisión Médica de la Liga pueda evaluar y realizar un informe sobre la lesión de Ter Stegen. Por lo tanto, sin la firma del alemán, la patronal no aceptará ningún informe médico por parte del Barcelona.

A esta hora, el Barcelona sigue sin tener la autorización de Ter Stegen para entregarle a la patronal su informe médico. El capitán blaugrana le ha declarado la guerra a su club y se niega de manera tajante a darles facilidades. Sin este consentimiento, al Barça se le esfuma la manera más directa que tenía para poder inscribir, como mínimo, a su portero Joan García.

Hay que recordar que, por el momento, el Barcelona sigue sin poder inscribir a Joan García, Szczesny, Rashford, Roony y Gerard Martín. Y quedan apenas diez días para que debuten en la Liga contra el Mallorca el día 16 de agosto. La manera más directa para inscribir por lo menos a Joan era utilizar la lesión de larga duración de Ter Stegen. Pero de momento, esa opción se cae.

La Liga no aceptará ningún informe sin el consentimiento de Ter Stegen

La Liga de Javier Tebas con estos temas es inflexible. Como ya lo fue con los casos de Dani Olmo y Pau Víctor la temporada pasada. No fue la patronal quien le pasó la mano al Barcelona, fue el Gobierno de Sánchez. Ahora, Ter Stegen ha sido el que le ha puesto una gran piedra en el camino a su club. Sin su consentimiento, la Liga no evaluará ningún informe. No hay más vías.

Un Ter Stegen que, antes de operarse, ya dejó claro a través de sus redes sociales que su lesión duraría alrededor de tres meses. El objetivo del Barcelona no era otro que hacer ver que la lesión era más larga de lo que decía el lesionado. Y es que la entidad azulgrana necesitaba que fuera de cuatro meses o más para poder utilizar el 80% de su salario e inscribir así a Joan García.

Ter Stegen le ha declarado la guerra al Barcelona y al club azulgrana le siguen creciendo los enanos. El club presidido por Joan Laporta sigue teniendo muchos frentes abiertos y muchos problemas encima de la mesa. Asegura que no tendrán problemas para inscribir a sus jugadores. Pero la realidad es que pasan los días y de momento no hay certezas sobre ello.