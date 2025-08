Jorge Rey activa las alarmas en España por lo que llega el jueves y avisa a estas zonas: «Estén muy atentos»

Las alarmas estarán activadas en España en estos días en los que todo es posible, el experto Jorge Rey no ha dudado en explicar lo que está a punto de pasar. En sus redes sociales ha acabado dando una explicación en el que puede dar lugar a determinadas situaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Llega un fenómeno poco común que sin duda alguna no hubiéramos imaginado que fuera una realidad en estos días que hasta la fecha no pensábamos que pueda llegar a ser.

Estaremos muy atentos a un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que hubiéramos tenido en cuenta. Un giro radical que sin duda alguna acabará convirtiéndose en un problema para todos aquellos que están de vacaciones. Los planes de estos días se verán afectados por un aviso que llega de mano de este joven que en su día predijo la llegada de Filomena. A partir de entonces se ha convertido en todo un referente que debemos empezar a tener en consideración.

Estén muy atentos

Las redes sociales nos descubren a un Jorge Rey que parece que tiene muy claro qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Tendremos que empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Parece que este mes de agosto ha empezado con una gran ola da calor y algunos fenómenos que nos obligarán a estar muy pendientes de esta previsión del tiempo. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de aprovechar al máximo estos días en los que estamos libres de obligaciones. Podemos empezar a visualizar algunas situaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marque en estos días.

De tal manera que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que todo puede ser posible. Este tiempo nos da más de una sorpresa inesperada que puede acabar convirtiéndose en algo para lo que quizás no estaremos del todo preparados. Será mejor estar atentos a lo que está por llegar en unos días de agosto con alguna que otra sorpresa.

Lo que llega este jueves activa las alertas de Jorge Rey

Jorge Rey es el experto que se adelanta a todos y ya nos ha dejado muy claro qué es lo que nos espera en estos días de agosto. A partir del jueves tendremos que afrontar un marcado cambio que nos dará más de una sorpresa inesperada en estos días que tenemos por delante.

Las lluvias pueden llegar en estos días que tenemos por delante, Jorge Rey coincide con una AEMET que ha dado este pronóstico del tiempo: «Se prevé que se mantenga una situación estable generalizada en el país aunque tendiendo en el cuadrante suroeste a aumentar de forma ligera la inestabilidad durante el día. Predominio de cielos poco nubosos o despejados además de intervalos de nubes medias y altas en la Península y Baleares desplazándose de sur a norte. Asimismo, se dará nubosidad baja matinal en el extremo noroeste peninsular y sur de Alborán, pudiendo dejar brumas y bancos de niebla y con tendencia a despejar. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de interior, con probables chubascos débiles y tormentas aisladas en puntos de la mitad sur y tercio este peninsular. También se esperan intervalos nubosos en el norte de Canarias. Posible calima ligera en el sur de la Península y en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en todo el país incluso localmente notable en el Cantábrico oriental, aunque con descensos en zonas del litoral atlántico gallegos. Se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península, así como en puntos de ambos archipiélagos, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, sin descartarse en las del sureste. Respecto a las mínimas, tendrán aumentos de ligeros a moderados en Canarias y en el tercio norte peninsular, más acusados en el alto Ebro, y predominio de ligeros descensos en el resto con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste e incluso localmente en zonas de la meseta Norte y localmente del sur de Galicia».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán alisios con intervalos de fuerte en Canarias, mientras que en la Península y Baleares se esperan vientos flojos con intervalos moderados. Predominarán las componentes este y sur en Baleares y en la vertiente mediterránea, sur en la atlántica y norte en el Cantábrico. No se descartan rachas muy fuertes en áreas de tormenta».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, con ascensos localmente notables en el Cantábrico oriental».