El ataque lanzado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, contra la Comunidad de Madrid por hacer «dumping fiscal» no se sostiene con los números: la comunidad catalana recibe 718 euros más por habitante que Madrid, según los datos del Ministerio de Hacienda (de 2022, los últimos disponibles).

Estos datos muestran que Cataluña recibe 3.822,42 euros por habitante, lo que la sitúa en el quinto lugar de las comunidades de régimen común, por detrás de Cantabria, La Rioja, Extremadura y Baleares (País Vasco y Navarra tienen su propio régimen foral, el cupo). Por el contrario, Madrid percibe del sistema de financiación autonómica 3.104,81 euros por habitante, con lo que aparece como la tercera región peor financiada, sólo por delante de Valencia y Murcia. La media nacional es de 3.399,78 euros (ver cuadro).

«Salvador Illa acusa a la Comunidad de Madrid, que recibe del sistema de financiación autonómica 3.105 euros por habitante (295 euros menos que la media del sistema común), de acumulación «insolidaria», para justificar que Cataluña, que recibe 3.822 euros por habitante (422 euros más que la media), reciba aún más», según el profesor de Economía Jesús Fernández-Villaverde, coautor del libro La factura del cupo catalán.

Y añade: «En la lógica del PSC, la Comunidad de Madrid, que está por debajo de la media de financiación, es culpable; mientras que Cataluña, que está por encima, es víctima».

La falacia de la capitalidad

Los ataques de Illa a Isabel Díaz Ayuso se basan en que la capitalidad de Madrid hace que recaude más impuestos por tener la sede de grandes empresas y de los ministerios, lo que le permite aplicar rebajas que otras comunidades (en concreto, la suya) no puede permitirse.

Pero esto también es falso. El IVA y los impuestos especiales (alcohol, tabaco, gasolina) se reparten según el consumo, no donde se liquidan. Si una persona llena el depósito en Vigo en una gasolinera de Repsol, el 50 % del IVA autonómico va a Galicia, aunque Repsol liquide en Madrid (ese otro 50% del IVA es estatal, no de la Comunidad de Madrid). El Impuesto de Sociedades -el que pagan las empresas- es 100 % estatal, así que no entra en la financiación autonómica.

El IRPF sí que tiene relevancia, pero el extra recaudado en Madrid por tener más directivos o funcionarios estatales se compensa casi totalmente vía los fondos autonómicos. Es decir, un euro más recaudado de IRPF equivale a un euro menos de los fondos.

En otras palabras, que las sedes de las grandes empresas y los ministerios estén en la capital de España no genera sobrefinanciación de la Comunidad de Madrid ni infrafinanciación para Cataluña.

¿Reciben de más o de menos?

El citado libro La factura del cupo catalán, coescrito por Francisco de la Torre, explica que «Cataluña y Madrid están, más o menos, donde tendrían que estar, quizá con ajustes pequeños». Respecto a la comunidad que preside Ayuso, su menor financiación se debe a que ha reducido impuestos (en especial el primer tramo de la tarifa del IRPF, el que pagan tanto ricos como pobres). «Además, como Madrid tiene una población más concentrada, sus necesidades de gasto son menores».

Por el contrario, «aunque Cataluña asume competencias adicionales, como prisiones y una policía autonómica (…), estos gastos extra no justifican una diferencia de 422 euros [frente a la media] por habitante. Estas competencias vienen a ser, más o menos, entre 200 y 300 euros por catalán. Además, Cataluña ha incrementado los impuestos, lo que genera recursos adicionales. En su primer tramo del IRPF, los contribuyentes catalanes soportan el tipo más alto de España», desarrolla el libro.

Como informó ayer OKDIARIO, el Estado no sólo se hace cargo de los sueldos de la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, sino también de las pensiones de los policías jubilados.