Giro nunca visto en los cajeros automáticos: lo que pasa a partir de agosto no es normal

Sacar dinero de los cajeros automáticos, ha sido siempre algo que hemos hecho sin apenas pensarlo. Necesitamos X cantidad de dinero de nuestra cuenta y si lo tenemos, vamos al cajero y lo sacamos sin mayor problema. Sin embargo puede que ahora que estamos en agosto y de vacaciones te habrás dado cuenta, que desde este año, sacar dinero del cajero no es algo tan trivial sino que se debe hacer con cierta cautela. Porque ahora, dependiendo de lo que saques y de cómo lo hagas, tu operación podría acabar registrada por Hacienda.

No es ninguna amenaza ni algo que debamos temer por si nos cae una multa o algo por el estilo, pero sí una advertencia que conviene tener presente. Cada banco ha fijado sus propios límites para las retiradas de efectivo, y en paralelo, la Agencia Tributaria ha endurecido el control sobre las grandes sumas. De hecho, cualquier retirada que alcance o supere los 3.000 euros puede ser automáticamente notificada. Y eso, aunque el dinero sea tuyo y esté en tu cuenta. Entonces, ¿qué es lo que cambian exactamente? Pues que ya no vale sacar lo que nos apetezca de los cajeros automáticos sin más. Hay límites que no todos conocen, y protocolos que se activan sin que lo sepas. Toma nota porque te explicamos todo lo que debes tener en cuenta si no quieres sorpresas este verano.

El cambio que llega a los cajeros automáticos

Aunque no existe una ley que limite la retirada de efectivo, los bancos sí imponen restricciones diarias. Estas se aplican por defecto a través de las tarjetas, pero pueden ajustarse si el cliente lo solicita. Eso sí, cada entidad tiene su propio margen:

Banco Santander : permite retirar hasta 3.000 euros al día.

: permite retirar hasta al día. ING : fija el tope en 2.500 euros .

: fija el tope en . BBVA y Abanca : establecen el límite en 2.000 euros .

y : establecen el límite en . CaixaBank y Kutxabank : permiten hasta 1.200 euros .

y : permiten hasta . Bankinter : sitúa su tope en 1.000 euros diarios.

: sitúa su tope en diarios. Banco Sabadell : restringe las retiradas a 600 euros .

: restringe las retiradas a . Unicaja: marca el límite más bajo, con 500 euros.

Estos montos pueden modificarse desde la app o directamente en la oficina, pero no todos los usuarios lo saben o lo hacen. Y claro, si necesitas más dinero del permitido, tendrás que dividir la operación en varios días… o enfrentarte a un trámite extra.

A partir de 3.000 euros, la operación podría ser notificada

Lo que mucha gente desconoce es que retirar 3.000 euros o más de un cajero ya no es solo un movimiento personal. Desde agosto, al alcanzar esa cifra, el banco debe elaborar un justificante del retiro e informar tanto a la Agencia Tributaria como al Banco de España.

Esto no significa que estés haciendo nada ilegal, pero sí que tu operación entra en un circuito de control más estricto. Y si no tienes una justificación de porqué retiras 3.000 euros de tu cuenta, es posible que la Agencia Tributaria se ponga en contacto contigo para que les expliques el motivo, o el fin, para haber sacado tal cantidad de dinero del banco.

Entonces, ¿esto significa que te van a impedir sacar tu dinero? Lo cierto es que no, pero sí que conviene tener en cuenta, que si piensas retirar una cantidad elevada, lo hables antes con tu entidad. Así facilitas el proceso y evitas malentendidos.

El umbral de los 10.000 euros: otro punto clave

Si lo que necesitas no son 3.000, sino 10.000 euros o más, el protocolo es distinto: en este caso, la ley exige una declaración formal. Ya sea para ingresar, sacar del país o mover esa cantidad, hay que notificarlo previamente.

Si no lo declaras, o si metes la pata al rellenar el formulario, las multas no tardan en llegar. Las más bajas empiezan en 150 euros, pero pueden ser mucho más altas según el caso. Hacienda lo tiene claro: quiere cortar de raíz el uso del efectivo sin control. Así que mejor evitar problemas innecesarios.

¿Qué puedes hacer si necesitas sacar más de lo habitual?

Si sabes que vas a necesitar más efectivo del que normalmente permite tu banco, hay margen para prepararte. Puedes:

Solicitar una ampliación temporal del límite desde tu app o presencialmente.

desde tu app o presencialmente. Avisar al banco si vas a sacar más de 3.000 euros, para que elaboren el justificante.

si vas a sacar más de 3.000 euros, para que elaboren el justificante. Llevar documentación que justifique el motivo del retiro: una factura, una reserva, un pago en metálico.

Y si el dinero va a salir del país, recuerda que estás obligado a declararlo previamente.

En definitiva, todo este movimiento en torno al efectivo no es casual. Aunque sigue siendo legal y perfectamente válido, su uso está bajo lupa. Con el fin de evitar el fraude y el blanqueo de capitales, las autoridades quieren controlar mejor las grandes sumas que circulan fuera del sistema digital, y los bancos actúan como canal de vigilancia.

No es que te prohíban usar tu dinero. Pero sí ponen más ojos encima cuando lo haces en billetes, por lo que lo más normal es que la gente siga apostando por los pagos online y el uso de la tarjeta.