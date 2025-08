Cristian Suescun acusa a Kiko Jiménez de «aprovecharse de las mujeres»: «Estafó a Gloria Camila»

No es ningún secreto que Cristian Suescun no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos días, utilizó su perfil en Instagram para publicar una preocupante imagen desde el hospital. «Parada técnica en boxes. Me han hecho una gastroscopia y han encontrado algo raro, así que aprovecharon para hacer una biopsia», escribió en la fotografía compartida desde las historias de la mencionada red social. Y fue mucho más allá: «Ahora toca esperar los resultados… Esperemos que todo esté bien. Gracias a todo el personal del hospital El Escorial que me ha atendido estupendamente y a mi gran amigo Javi, que siempre está ahí». Happy FM tuvo la oportunidad de hablar con el hijo de Maite Galdeano, quien se mostró agradecido por la preocupación del equipo: «Estoy relajado en casa y reposando, espero que no sea nada grave, gracias de verdad».

Lejos de este duro momento que está atravesando, parece que Cristian Suescun tiene un nuevo frente abierto: su guerra abierta contra su hermana Sofía Suescun. Hace tan solo unos días, los hijos de Maite Galdeano anunciaron su distanciamiento como consecuencia de diversos acontecimientos. De hecho, el ingreso del ex participante de Supervivientes fue un punto clave para que esa separación se viese iniciada. Algo de lo que ya había rumores desde hace meses, pero que hasta ahora no se han confirmado. De esta manera, a través de TardeAR, Cristian Suescun no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cargar contra Kiko Jiménez, actual pareja de su hermana: «Sigue el mismo patrón, se aprovecha de todas las mujeres». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Tiene que ir en el Porsche de mi hermana conduciéndolo él como que es algo en la vida».

Después de todo lo vivido en los últimos meses, el ex participante de La casa fuerte no ha tenido reparos a la hora de defender públicamente a la hija de Ortega Cano, con quien Kiko Jiménez mantuvo una relación sentimental durante años: «¿No será él el montajista? Primero con Gloria Camila, luego con mi hermana…»

Pero no todo queda ahí, puesto que Cristian Suescun no ha tenido reparos a la hora de afirmar, con contundencia, que su cuñado «estafó» no solamente a Gloria Camila, sino también a Rocío Jurado: «Me lo han dicho, que lo único que quiere en su vida es vivir de las mujeres», relata el hijo de Maite Galdeano.

Además, decidió calificar a su cuñado como un «jeta»: «Tiene alquilada su casa, la cual la reforma la pagó Gloria». Por si fuera poco, también cargó contra Sofía Suescun: «Mi hermana tiene cero personalidad y el otro demasiada, y es un caradura y un ‘jeta’. Es un tío muy perverso», sentenció.

Por lo tanto, es más que evidente que después de su paso por el hospital, Cristian no está dispuesto a seguir tolerando ciertas actitudes no solamente por parte de su hermana, sino también de Kiko Jiménez. ¿Lograrán solucionar las diferencias antes de que sea demasiado tarde? Solamente el tiempo dará la respuesta.