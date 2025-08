Hablamos con Cristian Suescun tras su preocupante imagen en el hospital: «Espero que…»

Cristian Suescun saltó a la fama por ser hermano de Sofía Suescun, pero, poco a poco y con el paso del tiempo, fue adquiriendo mucha más relevancia a nivel mediático. Y todo por su participación en diversos reality shows, pero también por haber concedido numerosas entrevistas en las que se sinceró como nunca sobre su vida y los conflictos que afectaban a su familia. En las últimas horas, el hijo de Maite Galdeano ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con su entorno, sino que se trata de algo que tiene estrecha relación con su estado de salud. En Instagram, red social que cuenta con más de 200.000 seguidores, ha compartido una imagen en la que aparece en una cama de hospital. Al parecer, el navarro se ha visto obligado a acudir al centro hospitalario después de que los médicos le detectasen «algo raro» en unas pruebas.

«Parada técnica en boxes. Me han hecho una gastroscopia y han encontrado algo raro, así que aprovecharon para hacer una biopsia», explicó el hermano de Sofía Suescun junto a esa preocupante imagen. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Ahora toca esperar los resultados… Esperemos que todo esté bien”. Como no podía ser de otra manera, el hijo de Maite Galdeano quiso aprovechar la ocasión para mostrarse muy agradecido con los profesionales que le han atendido: «Gracias a todo el personal del hospital El Escorial que me ha atendido estupendamente y a mi gran amigo Javi, que siempre está ahí». Como no podía ser de otra manera, desde Happy FM, hemos querido ponernos en contacto con Cristian Suescun para saber cómo se encuentra tras esta complicada situación que le está tocando vivir. No tardó en respondernos lo siguiente: «Gracias por la preocupación. Estoy relajado en casa y reposando, espero que no sea nada grave, gracias de verdad».

Por lo tanto, el ex concursante de Supervivientes está a la espera de los resultados de la biopsia, puesto que van a ser claves a la hora de saber si las sospechas de los médicos son ciertas o todo queda en un susto. Hasta que llegue el momento, tal y como nos ha confesado, se encuentra reposando y tratando de buscar esa tranquilidad que necesita y, de esta forma, poder estar preparado para lo que sea.

Debemos recordar que este momento tan delicado coincide con el distanciamiento familiar de los Galdeano. Hace poco más de un año, Sofía Suescun decidió romper todo vínculo con su madre Maite. Un enfrentamiento por el que, inevitablemente, Cristian también se vio involucrado.

Desde ese preciso, ninguno de los dos hermanos tiene contacto alguno con su madre, que desde hace un tiempo se encuentra viviendo en Murcia. Por lo tanto, es más que evidente que tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez se van a convertir en un gran apoyo para el ex participante de La casa fuerte en esta complicada espera hasta conocer los resultados de la biopsia. ¡Mucho ánimo, Cristian!