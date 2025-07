Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, estalla contra ‘TardeAR’: «No me jodáis la vida»

Hace casi un año, Sofía Suescun decidió romper todo vínculo con su madre Maite Galdeano. De hecho, tras haber pasado por diversos programas de televisión en los que contaban cómo estaban viviendo esta situación, decidieron poner tierra de por medio. Sobre todo la influencer, puesto que quiso priorizar su tranquilidad y, para conseguirlo, era consciente de que debía alejarse de su madre. Maite Galdeano, por su parte, se negaba en rotundo a mantenerse alejada de Sofía, hasta tal punto de hacer lo impensable por romper esa distancia. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no logró su cometido. Tiempo después, la de Pamplona decidió alejarse de la televisión, pero también de las redes sociales. Algo que ha quedado en el pasado después de que los compañeros de TardeAR hayan conseguido dar con su paradero. Y es que, desde hace varios días, Maite se encuentra viviendo en un barco en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Todo comenzó cuando un testigo decidió ponerse en contacto con el programa de Telecinco, haciéndoles saber que había visto a la madre de Sofía Suescun en esa embarcación y que no se encontraba sola. Según esta persona, el velero no sería de alquiler, sino que pertenecía a algún vecino. Con esta información entre manos, una reportera de TardeAR se desplazó hasta la zona para tratar de dar con la de Pamplona. No solamente lo consiguió, sino que Maite no tardó en mostrarse muy molesta con la periodista. «Fuera de aquí. ¡No me jodáis la vida!», aseguraba la madre de la influencer. Durante su intervención en el programa TardeAR, presentado por Frank Blanco, la reportera quiso dar más detalles sobre cómo vivió este encuentro, alegando que Galdeano estaba «fuera de sí» desde el preciso instante en el que vio la cámara: «Se ha quedado blanca, decía que no quería que la grabáramos».

«Hemos llegado al puerto y hemos localizado el barco. Hemos escuchado su voz y la hemos localizado muy rápido. Su cara ha sido un poema», comentó la compañera del programa de las tardes de Telecinco. En las imágenes emitidas, se podía ver a la madre de Sofía Suescun en el interior de un barco, visiblemente enfadada al negarse en rotundo a hablar con la periodista.

«No voy a dar explicaciones. Sabes que soy simpática, pero no voy a hablar nada. No me jodáis la vida. No es mi barco. Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo, quiero ser anónima. Pronto voy a ir a una isla y a morir allí», comentó Maite Galdeano. Todo ello mientras, fuera de cámaras, pedía a la reportera que no quería entrar en directo en TardeAR.

Y todo porque quería seguir con su vida tras distanciarse de su hija. Por si fuera poco, la periodista quiso comentar algo más sobre el nuevo día a día de la de Pamplona: «Tiene apoyos en esta nueva vida en alta mar. Se han ido a la playa. La gente nos ha dicho que Maite siempre está aquí, hace mucha vida donde estamos», explicó.