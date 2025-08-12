Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 11 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Evren y Bahar, siguiendo las indicaciones de Rengin, han logrado que Seren tenga a sus dos bebés y que todo salga como estaba previsto. Eso sí, Timur se ve obligado a hacer frente a un durísimo golpe, como es la pérdida de su madre durante la operación. Tan sólo unos días más tarde, descubren que Leyla ha dejado nada más y nada menos que dos testamentos, con la intención de repartir su herencia entre Timur y Bahar.

Lejos de que todo quede ahí, Leyla no ha dudado en agradecerles lo sumamente feliz que ha sido durante sus últimos días, y todo gracias a ambos. Pero no todo queda ahí, puesto que Nevra no ha dudado en aprovechar esta dolorosa ocasión para tratar de acercarse a Timur. Él, en cambio, todavía no se muestra preparado para afrontar esta complicada y tensa situación. En cuanto a Seren, no puede evitar mostrarse profundamente preocupada por la salud de sus hijos tras haber nacido antes de lo que esperaban. Hasta tal punto que la joven se niega en rotundo a separarse de la incubadora. Todo ello mientras Aziz se muestra decidido a abrir una investigación contra su madre, porque la culpa de cómo se encuentra Seren. Timur no duda en impedírselo, al ser consciente de las graves consecuencias que Bahar tendría si esa queja llega a quien corresponde.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 12 de agosto?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Evren hace todo lo que está en su mano para intentar dar una lección a Aziz, demostrándole que Bahar hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar la vida de su mujer y sus hijos. A pesar de los esfuerzos, el joven es incapaz de entrar en razón.

Por si fuera poco, el hospital ha abierto una investigación contra Bahar tras la queja que Aziz redactó. Él asegura que la acabó tirando y él no tuvo nada que ver. Dadas las circunstancias, Timur está convencido de que Rengin se hizo con esa carta y la entregó. Çagla tiene mucho miedo de que Bahar se quede sin trabajo, puesto que la medicina es su pasión.

Tolga no tarda en prometer que hará hasta lo imposible para tratar de ayudarla. En cuanto a Timur, no puede olvidarse de su madre Leyla. Así pues, decide leer la carta donde le confiesa lo mucho que le quería a pesar de que decidió renunciar a él. Es más, en ese escrito, le anima a recuperar tanto a Bahar como a su familia. ¿Qué decisión tomará? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.