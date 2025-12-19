1-1. El Mallorca sufre como nunca, pero saca un puntazo

El Mallorca sufre como nunca, pero saca un puntazo en Mestalla ante un Valencia que le arrolló, pero que no le supo rematar. El equipo de Arrasate jugó una primera media hora fantástica, pero luego se hundió inexplicablemente y se vio sometido por un rival que estuvo a punto de remontarle, aunque lo evitó Leo Román con un paradón espectacular. Fin de año con los deberes casi cumplidos, con 18 puntos en 17 jornadas y, pase lo que pase en el resto de partidos, fuera de posiciones de descenso.

La superioridad del Mallorca se plasmó en el marcador a los 23 minutos tras el saque de una falta lateral en la que Raíllo practicó el vuelo sin motor elevándose sobre toda la defensa del Valencia para servirle a Samú Costa un balón perfecto que mejoró el portugués con un precio remate de zurda que venció a Agirrezabala y acabó alojado en el interior de la meta local. Un verdadero golazo para abrir el marcador de la noche.

El equipo de Arrasate estaba jugando como los ángeles, pero de repente, sin nada que pudiera predecirlo, se cayó en picado. El Valencia le arrasó por completo y si no llegó el empate antes del descanso fue de puro milagro, pero a los ocho minutos de la reanudación acabó rompiéndose el cántaro en una acción de Thierry que remató en boca de gol Hugo Duro.

Lejos de conformarse, el Valencia siguió a muerte y Gayà tuvo el 2-1 poco después, pero su cabezazo se fue al poste. Igual de cerca estuvo el argentino Beltrán, pero lo evitó Leo Román con un paradón impresionante con el se abrochó un empate que vale su precio en oro, sobre todo a la vista de lo que pasó durante la mayor parte del partido.

Valencia: Agirrezabala (1), Thierry (2), Tárrega (1), Copete (1), Gayà (1), Pepelu (1), Ugrinic (1), Rioja (1), Almeida (1), Beltrán (1) y Hugo Duro (2). Javi Guerra (1) por Ugrinic (71′), Ramazani (1) por Rioja (71′), Foulquier (1) por Thierry (76′), Danjuma (1) por Almeida (76′), Diego López (1) por Beltrán (86′)

Mallorca: Leo Román (2), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (2), Mojica (0), Morlanes (0), Samú Costa (2), Antonio Sánchez (1), Mateo Joseph (0), Virgili (1) y Muriqi (1). Darder (1) por Morlanes (59′), Kumbulla (1) por Virgili (65′), Asano (1) por Mateo Joseph (86′), Mateu Morey (1) por Antonio Sánchez (86′)

Árbitro: Quintero González (1). TA Ugrinic, Samú Costa, Leo Román, Mateo Joseph

Goles: 0-1. Min.23: Samú Costa; 1-1. Min.53: Hugo Duro

Incidencias: 41.525 espectadores en Mestalla.