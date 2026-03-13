Ses Salines concluye las obras de sectorización de la red de agua para mejorar el control del consumo

El Ayuntamiento de Ses Salines ha finalizado las obras de sectorización de la red municipal de agua potable en el núcleo de Ses Salines, una actuación que permite mejorar de manera notable el control del sistema de distribución, detectar escapes con más rapidez y, sobre todo, no tener que cortar el suministro en todo el pueblo cuando hay una avería, sino solo la parte afectada.

Según explica el consistorio en un comunicado, esta intervención ha consistido en la división de la red en diferentes sectores independientes, con la instalación de caudalímetros y nuevas claves que permitirán controlar el consumo de cada zona de manera individualizada y, en caso de incidencia, poder actuar con más precisión sin afectar a todo el municipio.

Los nuevos caudalímetros instalados permitirán, además, implementar próximamente un sistema de telecontrol que facilitará el seguimiento de los consumos en tiempo real y ayudará a detectar posibles escapes con mayor rapidez, mejorando así la eficiencia del servicio.

Durante los últimos meses, esta actuación ha comportado varios cortes puntuales en el suministro de agua en el municipio, necesarios para poder ejecutar los trabajos técnicos en la red. Unos cortes que, como explica el regidor de Mantenimiento, Miquel Rigo, han sido imprescindibles para poder llevar a cabo esta mejora estructural.

«Sabemos que los cortes de agua pueden generar molestias y queremos agradecer la comprensión de los vecinos. Pero eran necesarios para ejecutar un trabajo muy importante para el futuro de la red de agua del municipio».

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado la importancia de esta actuación dentro de la gestión responsable de los recursos hídricos municipales. «Con esta obra damos un paso muy importante para modernizar la red, mejorar el control del consumo y reducir las posibles pérdidas. Es una inversión que piensa en el presente, pero también en el futuro de nuestro municipio».

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Ses Salines asegura que sigue avanzando en la modernización de las infraestructuras municipales, apostando por una red de agua más eficiente, controlada y preparada para los retos futuros.