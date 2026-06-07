Miles de usuarios de Movistar+ sufren cortes y fallos en la emisión del programa de Iker Jiménez por segunda vez

Movistar+ ha vuelto a dejar colgados a miles de usuarios que veían el programa de Iker Jiménez, esta vez Cuarto Milenio, después de que hace sólo dos semanas el programa se fuera a negro durante la emisión de Horizonte. Miles de usuarios se han quejado en redes sociales por no poder ver el programa después de que la plataforma no les permitiera ver el programa a través de sus televisores.

Los espectadores han reclamado que, de nuevo, un error de Movistar+ no les permite ver el programa de Jiménez. «Lo sentimos, ha habido un error en la reproducción de este contenido. Vuelva a intentarlo», era el mensaje que les aparecía a los usuarios cuando intentaban acceder al canal Cuatro para ver el espacio de Iker Jiménez.

Downdetector, página que informa sobre caídas de plataformas y de otras webs, detectó un pico de cientos de informes sobre fallos en Movistar+ a las 21:18 horas, la información sobre caídas persistía hasta las 22:18, una hora después. «Los informes de los usuarios muestran posibles problemas con Movistar», informaba la página web.

Hace dos semanas, la noche del 25 al 26 de julio, miles de usuarios denunciaron por primera vez los fallos en la emisión de Horizonte, el espacio presentado por Iker Jiménez de lunes a jueves. Estos problemas pasaban por cortes, pantallas en negro y problemas para cargar la página que impedían ver el programa. Las quejas se multiplicaron especialmente en la red social X, donde muchos clientes de la plataforma compartieron capturas de pantalla y mensajes criticando el fallo técnico.

Algunos usuarios aseguraban que otros canales funcionaban correctamente, mientras que la incidencia afectaba únicamente a la señal de Cuatro durante la emisión de Horizonte. A algunos usuarios les aparecía en el menú de Movistar+ el programa Horizonte pero con un título de una emisión de 2021. Sin embargo, otros espectadores afirmaban en redes que ellos sí podían seguir con normalidad el programa que presenta Iker Jiménez de lunes a jueves en Cuatro.