Miles de usuarios denuncian cortes y fallos durante la emisión de ‘Horizonte’ en Movistar+

Miles de usuarios se quejaron en redes sociales tras no poder ver con normalidad el programa Horizonte de Cuatro a través de la plataforma Movistar+. Durante la emisión del espacio de Iker Jiménez, numerosos espectadores denunciaron cortes, pantallas en negro y problemas de carga que les impidieron seguir el programa.

Las quejas se multiplicaron especialmente en la red social X, donde muchos clientes de la plataforma compartieron capturas de pantalla y mensajes criticando el fallo técnico.

Algunos usuarios aseguraban que otros canales funcionaban correctamente, mientras que la incidencia afectaba únicamente a la señal de Cuatro durante la emisión de Horizonte. A algunos usuarios les aparecía en el menú de Movistar+ el programa Horizonte pero con un título de una emisión de 2021.

Sin embargo, otros espectadores afirmaban en redes que ellos sí podían seguir con normalidad el programa que presenta Iker Jiménes de lunes a jueves eb Cuatro.

Por el momento, ni Movistar+ ni Cuatro se han pronunciado sobre el origen del problema que ha afectado a numerosos usuarios.

Pese a las incidencias, Horizonte continúa siendo uno de los formatos más comentados de la televisión española y mantiene una fuerte presencia digital, especialmente en X, donde cada emisión genera miles de comentarios en tiempo real.