Navarra pide voluntarios para poner trampas y luchar contra la plaga de una dañina especie invasora

Navarra se enfrenta a un reto ecológico sin precedentes por la expansión de la polilla del boj. El Ejecutivo foral moviliza a la ciudadanía para frenar a este insecto asiático que devora los bosques locales.

Este programa de voluntariado busca recoger datos críticos mediante trampas de feromonas para anticiparse a los nuevos brotes. La colaboración entre expertos y vecinos resulta vital para preservar el paisaje navarro ante esta especie invasora.

El Gobierno foral impulsa la participación ciudadana para vigilar la plaga de polilla del boj

El Departamento de Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, lanza una convocatoria para sumar fuerzas en la lucha contra la Cydalima perspectalis. Esta especie exótica invasora, originaria del este de Asia, ha encontrado en los bojedales de la Comunidad Foral un hábitat ideal para su propagación.

El servicio forestal busca personas residentes en Navarra, con especial interés en quienes habitan en el medio rural, para realizar un seguimiento exhaustivo del avance de la plaga.

Las cifras del último año reflejan la magnitud de la invasión. Durante el ejercicio de 2025, el trabajo conjunto de 31 voluntarios, el Guarderío de Medio Ambiente (Bazozainak) y el equipo de Orekan Gestión Ambiental permitieron contabilizar un total de 112.000 capturas.

Gracias a la red de 67 trampas activas, los técnicos logran afinar las curvas de vuelo de la polilla y detectar focos incipientes antes de que el daño sea irreversible en la masa forestal.

El número de puntos de muestreo crece cada temporada, pasando de 50 estaciones en 2023 a 62 en 2024.

Qué funciones desempeñan los voluntarios en el seguimiento de esta especie invasora en Navarra

El programa está abierto a cualquier persona mayor de 14 años que desee comprometerse con la salud de los montes navarros. El trabajo de campo requiere constancia y precisión. Los participantes deben realizar un conteo quincenal de los ejemplares atrapados en las trampas de feromonas asignadas.

Este método permite a los científicos determinar la densidad de la población y la severidad de los daños en tiempo real, facilitando una respuesta rápida del Servicio de Gestión Cinegética.

La labor de voluntariado complementa las inspecciones técnicas anuales que el Gobierno de Navarra realiza en más de 250 bojedales desde el año 2020. Al monitorear el ciclo biológico del insecto, los colaboradores ayudan a identificar cuántas generaciones completas la polilla cada año.

Aunque habitualmente cumple dos ciclos, las condiciones meteorológicas favorables pueden propiciar una tercera generación, lo que multiplica exponencialmente su capacidad destructiva sobre las hojas del boj.

El impacto ambiental de la polilla del boj y el desafío del cambio climático

La expansión de esta plaga forestal invasora no ocurre de forma aislada. Según informes de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el incremento de especies exóticas está estrechamente vinculado al comercio internacional y al calentamiento global.

Los inviernos suaves y las primaveras inusualmente cálidas en Navarra reducen la mortalidad natural del insecto, permitiendo que se asiente con mayor facilidad en nuevos territorios.

Ante la falta de métodos químicos eficaces y seguros para aplicar en entornos naturales abiertos, Navarra apuesta por una estrategia de control biológico reforzada.

Para ello, los técnicos han instalado una red de infraestructuras para fomentar la presencia de depredadores naturales. Estos son algunos de los datos más destacados:

Más de 400 cajas nido para aves paseriformes que se alimentan de orugas y polillas.

paseriformes que se alimentan de orugas y polillas. 80 cajas refugio para murciélagos, capaces de capturar un volumen elevado de insectos adultos durante la noche.

Estas acciones, sumadas al compromiso de los voluntarios, constituyen la principal barrera de defensa contra la polilla del boj.