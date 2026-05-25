Sin palabras se han quedado los científicos ante este descubrimiento enterrado en una roca de Australia que llevaba millones de años oculto. Estamos ante un descubrimiento que realmente puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser clave en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. La naturaleza puede darnos más de una sorpresa con algunos detalles que, sin duda alguna, podría acabar convirtiéndose en algo esencial. En estos días en los que cada detalle contará de forma diferente.

Una roca que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. Con un elemento que ha acabado llegando. Es hora de saber un cambio de tendencia que puede ser esencial, es momento de saber qué puede pasar con un detalle que cambiará la historia en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver en estos días. Llevaba 240 millones de años oculto un detalle en una roca que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En unos días que nos quedamos sin palabras al saber qué ha aparecido en Australia.

Sin palabras se ha quedado la ciencia tras el descubrimiento enterrado en una roca

La realidad es que el paso del tiempo y la tecnología puede darnos algunos elementos que van llegando a toda velocidad y eso quiere decir que deberemos estar muy pendientes de un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acabará acompañando en estos días.

El paso del tiempo aporta más datos de unos descubrimientos que pueden acabar generando más de una sorpresa en estos días. La historia puede acabar siendo la que nos dará una nueva sorpresa en estas jornadas en las que cada elemento puede contar de una forma diferente.

En la otra punta del mundo, en Australia podremos empezar a pensar en este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará estar pendientes de un cambio que puede ser el que nos descubrirá esta roca. Descubrir lo que nos detalla este tipo de descubrimientos puede ser clave para saber lo que puede pasar en un análisis del pasado que nos ayudará a saber un poco más del futuro.

Llevaba 240 millones de años enterrado en una roca de Australia

Enterrado en una roca de Australia ha aparecido un elemento que llevaba 240 millones de años enterrado de tal forma que lo que encerraba en su interior era un secreto que nadie hubiera imaginado. Un cambio que ha acabado siendo una antesala de algo más.

Tal y como explican los expertos que explican un importante descubrimiento en el Journal of Vertebrate Paleontology: «En comparación con otros grupos de tetrápodos del Mesozoico, los fósiles de chigutisáuridos de Australia son raros, con solo tres taxones con nombre descritos desde el continente. Desde Queensland, Keratobrachyops australis es conocido desde el Triásico, y Siderops kehli desde el Jurásico. Koolasuchus cleelandi, del Cretácico de Victoria, representa el temnospondilo más joven conocido a nivel mundial. Aquí describimos el primer chigutisaurid de Nueva Gales del Sur, de la Formación Terrigal del Triásico Temprano y Medio. El espécimen (AM F125866) comprende un esqueleto articulado, casi completo, presentado en aspecto ventral, así como contornos de tejido blando. El nuevo taxón conserva características que indican una afinidad con los Chigutisauridae, lo que confirma hipótesis previas sobre la presencia de chigutisauridos de cuerpo grande en el Triásico de Australia. El nuevo chigutisaurid Terrigal es solo el segundo chigutisaurid conocido del Triásico Inferior y el cuarto de Australia en general. La distribución de los temnospondilos braquicefálicos a lo largo del Mesozoico sugiere que las adaptaciones específicas llevaron a la supervivencia a largo plazo de los chigutisáuridos, especialmente a través del evento de extinción del Triásico final».

Siguiendo con la misma explicación: «Se han realizado pocos análisis sistemáticos de braquiopoids en los últimos 20 años, en gran parte debido a una relativa escasez de trabajo taxonómico reciente sobre este clado. Warren y Marsicano (Citation2000) proporcionaron una filogenia del braquiopeso más conocido, que ha servido como base de varios estudios de procedimiento, sobre todo por Damiani y Kitching (Citation2003), y más recientemente por Warren et al. (Cita2011). Para evaluar las relaciones filogenéticas de AM F125866 dentro de Temnospondyli, se puntuó en el conjunto de datos de Warren et al. (Citación2011), con las siguientes modificaciones. Bathignathus watsoni, Sinobrachyops placenticephalus, Kuttycephalus triangularis, Brachyops laticeps y Compsocerops cosgriffi se agregaron a la matriz, utilizando estados de caracteres derivados de Warren y Marsicano (Citación2000). Trimerorhachis insignis fue eliminado del análisis ya que su inclusión redujo la estabilidad de los árboles resultantes. La matriz fue transcrita y actualizada manualmente en Mesquite 3.70 (Maddison & Maddison, Citation2021) ya que una versión digital de la matriz original no estaba disponible. El conjunto de datos incluía 60 caracteres morfológicos codificados para 27 taxones de temnospondilo. AM F125866 fue puntuado para 16 de estos personajes. Se realizó un análisis de parsimonia en PAUP* 4.0a (compilación 167) (Swofford, Citation2003) utilizando el algoritmo de intercambio de ramas de bisección de árboles (TBR) y la optimización de transformación retardada (DELTRAN). Todos los personajes estaban uniformemente ponderados y no ordenados. Eryops megacephalus fue seleccionado como el grupo externo. Se realizó un análisis de arranque utilizando 1000 réplicas de arranque, bajo los mismos parámetros que la búsqueda original, para evaluar el soporte de nodos individuales. El archivo NEXUS de la matriz de datos (proyecto 4360) está disponible en MorphoBank.org».