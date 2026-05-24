Resuelven el misterio de la Gran Pirámide de Egipto, la solución no la esperaban y es fruto de la ingeniería española. La realidad es que estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Son tiempos de apostar claramente por un cambio en esa historia que se ha acabado convirtiendo en un plus de buenas sensaciones. Este misterio que rodea a un punto de planeta que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

Los expertos no dudan en resolver un misterio que tiene que ver con una de las construcciones más importantes del mundo. Los expertos saben muy bien qué tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos envolverá en una solución que nadie querría esperar. Los españoles saben muy bien cómo resolver enigmas y en especial si se trata de unas construcciones que llevan siglos o milenios en pie escondiendo en su interior una serie de detalles que sólo los expertos queremos empezar a ver.

La ingeniería española llega a un hito

Un hito importante puede llegar en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado. En unos días en los que quizás los españoles nos ponemos en un punto de no retorno.

Es hora de poner en práctica una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Este descubrimiento reescribe por completo la historia y lo hace de tal forma que deberemos empezar a sumergirnos de lleno en una serie de elementos que aparecen a toda velocidad.

Nos sumergiremos de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es jora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar pendientes de unos cambios claros. Este tipo de detalles de ingeniería nunca se ha repetido.

Sabemos que podemos empezar a tener en mente algunos detalles que hacen referencia a unas construcciones que se han convertido en algo esencial en estos días que tenemos por delante.

El misterio de la Gran Pirámide de Egipto ha sido resuelto

Un importante misterio que hace referencia a la Gran Pirámide de Egipto ha sido resuelto gracias a unos expertos que han conseguido llegar a las profundidades de esta importante construcción que puede cambiarlo todo por completo. Con algunas novedades que acabarán marcando la diferencia.

El trabajo de unos ingenieros españoles que han publicado en la revista npj Heritage Science explica que: «A pesar de décadas de estudio, ha faltado un marco cuantitativo e integrado para evaluar el rendimiento a escala de minutos, el control geométrico y una huella externa cero para la pirámide de Khufu. Probamos el modelo Integrated Edge-Ramp (IER), una trayectoria helicoidal formada por omitir y rellenar cursos perimetrales, utilizando una geometría paramétrica de acoplamiento de tuberías unificada de extremo a extremo, logística de eventos discretos y análisis de elementos finitos por etapas (FEA). Una estrategia adaptativa de múltiples rampas puede sostener despachos de 4 a 6 minutos y produce una duración media en el sitio de 13,8-20,6 años (IC del 95 %); incluyendo la cantera, el transporte fluvial y las pausas estacionales da de 20 a 27 años. FEA indica que las tensiones y los asentamientos permanecen dentro de los límites plausibles para la piedra caliza del Imperio Antiguo bajo peso propio».

Siguiendo con la misma explicación: «La geometría del modelo también es consistente con los vacíos internos identificados por imágenes de muones (un resultado generador de hipótesis). El IER ayuda a conciliar el rendimiento, el acceso a la encuesta y el cierre de huella cero, y produce predicciones falsificables (firmas de relleno de bordes, desgaste en las esquinas). Nuestro estudio proporciona un marco de datos/código transferible y abiertos para probar hipótesis de construcción para megaestructuras antiguas».

La construcción de estas pirámides pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días que tenemos por delante una serie de novedades esenciales sobre estos elementos: «Durante el ascenso, la pirámide se elevaba a través de un canal de borde helicoidal como la ruta principal de transporte: la piedra caliza y los bloques de carcasa ascendieron a la elevación de trabajo, luego cruzaron la amplia terraza. A medida que el trabajo avanzaba, el canal subió con la estructura, preservando la visibilidad del borde para el control de la encuesta y el acceso directo al nivel más alto. El piso escalonado se alisó localmente con adobe compactado o tablones cortos y arena para mantener un grado de ~7° (~ 6-8° probado), requiriendo solo un mantenimiento menor. Durante la fase de descenso, después de establecer el piramidion, la construcción se invirtió. El desmantelamiento de la rampa siguió al cierre escalonado que se muestra en la Fig. S2.2; el embalaje de escombros y mortero y la carcasa final se aplicaron según la práctica del Reino Antiguo (detalles en SupplementaryS2). Las piedras de relleno y revestimiento fueron previamente enterradas y vestidas para que coincidan con la mampostería. Los materiales temporales utilizados para suavizar la rampa se retiraron a medida que avanzaba el llenado. La carcasa de piedra caliza Tura se instaló simultáneamente en caras libres de canales activos, manteniendo las líneas de base de la encuesta y el control geométrico. Después del desmantelamiento, las caras restantes fueron revestidas de arriba hacia abajo, fusionándose a la perfección en el volumen final. Las herramientas y los materiales siguieron la práctica del Antiguo Reino (líneas de inspección, control de plomada/cuadra, cinceles de cobre, ropa de cama/tablones temporales)».