El Papa agradece a España y «de modo especial» al Rey su acogida durante su viaje

El Papa León XIV ha agradecido a España haberle acogido «con gran entusiasmo y devoción» durante su viaje apostólico de una semana. En su mensaje, agradeció «de modo especial» al Rey Felipe VI.

«Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey», dijo.

El Pontífice ha trasladado su reconocimiento a diferentes destinatarios, entre ellos «al pueblo español» por haberle recibido «con mucho entusiasmo y devoción» y ha subrayado que está «agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey», así como «a los obispos, las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España». «¡Que Dios bendiga siempre a España», ha expresado.

Siete días en España

Durante su visita de siete días, el Pontífice recorrió Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, en un viaje en el que, según cifras del comité organizador, participó en 21 actos. Durante la semana, se registró una asistencia de más de 2,5 millones de personas.

Estaba previsto que el Papa volase en un avión de Iberia, pero experimentó problemas técnicos y se retrasó. Al final, el Rey le cedió el Falcon para su viaje de vuelta. León XIV agradeció a la tripulación del Falcon haberlo trasladado a Roma tras los problemas técnicos y haberlo «salvado». «Muchas gracias por habernos salvado», dijo.

El Papa aterrizó en Roma la noche del viernes tras concluir su viaje en España.