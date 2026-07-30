¿Hasta cuándo durará la ola de calor en Madrid? Se rozarán los 40 grados en algunas zonas

Se rozarán los 40 grados en algunas zonas, Madrid se prepara para una nueva ola de calor que puede cambiarlo todo. Los expertos de la AEMET están muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. Este lugar de España que ha acabado siendo uno de los más destacados, el corazón de España parece que tiene una oleada de altas temperaturas en frente, contra la que deberá luchar.

Esta cifra de los 40 grados que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará este pico de calor propio de una de las oleadas que hemos tenido este verano. Nada más y nada menos que la cuarta ola en la que las altas temperaturas han acabado siendo las grandes protagonistas. Madrid se prepara para esta recta final del mes de julio en el que la movilidad va en aumento. Tendremos que empezar a ver llegar una nueva situación en la que las temperaturas no van a dejar de subir, con unas cifras que realmente pueden cambiarlo todo por completo.

La ola de calor en Madrid durará hasta este día

Es importante estar preparados para una serie de cambios que pueden convertirse en algo diferente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo el que nos marcará de cerca. Esta gran ola de calor que tenemos en verano puede convertirse en una de las más terribles de los últimos tiempos.

En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante unas cifras que pueden acabar siendo las que nos darán un giro radical que podría convertirse en un problema mayor. Estas temperaturas que llevamos arrastrando desde hace semanas no tienen final.

Cuando parece que el tiempo nos dará un ligero respiro, vuelve de nuevo a subir el termómetro. Estamos viviendo una nueva ola de calor que parece que no quiere detenerse, sino todo lo contrario. Nos vamos a enfrentar a una novedad que, sin duda alguna, podría convertirse en un cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos. Este calor que tenemos en Madrid parece que está destinado a seguir causando estragos.

Se rozarán los 40 grados en algunas zonas

En algunas zonas se rozarán los 40 grados, una temperatura que no querríamos ver llegar. Al menos no después de unas jornadas en las que el calor se ha convertido en un problema que puede marcar la diferencia en estos días de julio en los que necesitamos más que nunca ese descenso acompañando de agua que ayudaría a mejorar una situación nunca vista.

De momento, la AEMET no trae buenas noticias: «Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución a partir de la tarde. Probable calima. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero aumento de las mínimas en el sureste. Viento flojo variable tendiendo a sur y suroeste durante las horas centrales, cuando se darán intervalos de mayor intensidad». Las alertas estarán activadas: «Se pueden alcanzar los 37 grados en zonas bajas de la Sierra y los 39-40 grados en el resto».

Para el resto de España la situación puede ir cambiando por momentos: «Segundo día de la ola de calor. En la Península y Baleares, se espera que los cielos estén prácticamente despejados, salvo por algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tenderán a remitir a lo largo del día, pero que podrían dejar alguna llovizna aislada. También se esperan algunas nubes bajas con brumas en los litorales mediterráneos. Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en el tercio norte con algún chubasco disperso en el valle del Ebro y sus zonas aledañas. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y Galicia, incluso de forma notable en el interior; subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en zonas bajas del tercio este y del Ebro. Las mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, subirán en la vertiente mediterránea y Canarias, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, el Mediterráneo, el Ebro y la mitad sur peninsular».