La AEMET y Jorge Rey coinciden: este es el día y el lugar donde llegará lo peor de la ola de calor en España

Lo peor de la ola de calor en España hace que Jorge Rey y la AEMET coincidan en esta fecha. El país se enfrenta a la que será la cuarta gran ola de calor del verano, en unos días en los que deberemos estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a este final de julio que para muchos representa el inicio de las vacacionas más calurosas de los últimos tiempos. Lo que tenemos por delante es una situación que nadie desearía ver, pero que Jorge Rey ya advirtió.

Uno de los grandes expertos del estudio del tiempo, ya dejó muy claro que lo que nos esperaba es este verano en el que las altas temperaturas acabarían siendo las grandes protagonistas. Los últimos años el ascenso de las temperaturas se ha convertido en una pesadilla que cada verano se repite, pero el que estamos viviendo nos está dando unas temperaturas muy por encima de lo habitual de forma continuada. Estamos atravesando la que será la cuarta ola de calor de la temporada y ya nos preparamos para lo peor.

Jorge Rey y la AEMET coinciden

Los expertos coinciden en marcar en el calendario, unos días y un año del todo atípico. Si sumamos todos los picos de calor desde junio ya tenemos una cuarta ola de calor, casi una por semana, no hay días que no nos libremos de unas cifras que ponen los pelos de punta.

Las barreras de los 40º parece que es una constante que se repite una y otra vez en estos puntos del país. España se enfrenta de nuevo a una previsión del tiempo que hace que Jorge Rey y la propia AEMET coincidan en uno de esos días en los que será complicado salir a la calle.

En especial, si queremos empezar las vacaciones con actividades al aire libre, deberemos estar preparados para afrontar un cambio de tendencia esencial. Estas altas temperaturas se pueden convertir en un problema si queremos salir a la calle o hacer algo tan necesario y habitual como dormir.

Las noches en las que el termómetro tampoco baja se acaban convirtiendo en nuestra peor pesadilla. En especial si acabamos descubriendo que esta ola de calor no acaba de llegar a lo más alto, sino que nos queda un poco más saber conocer el final de estas altas temperaturas.

Este es el día y el lugar donde llegará lo peor de la ola de calor en España

La peor ola de calor en España ya es una realidad, una cuarta ola que realmente nos ha sumergido en unas cifras que son del todo inesperadas en estos días de verano. Estamos acostumbrados a que haga calor, pero estas cifras son una constante que parece que no quiere bajar y está superando todos los récords.

Este vídeo viral de Jorge Rey y la AEMET coinciden en unos días en los que el calor se mantendrá en unos niveles nunca vistos para estas alturas del año: «Durante el jueves 30, las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental, con descensos que pueden ser notables. En el resto, se esperan pocos cambios, destacando la recuperación térmica en el extremo suroeste, lo que hará que las temperaturas sigan manteniéndose elevadas en amplias zonas. Así, las máximas podrán superar los 39-41 ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38 ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y Tenerife. En un contexto de creciente incertidumbre, la situación más probable es que el viernes 31 vuelvan a repetirse los descensos térmicos, que esta vez afectaran al cauce alto y medio del Ebro y meseta norte. En este sentido, es previsible que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38-40 ºC en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos. Por el contrario, esperamos ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y extremo suroeste, de forma que esperamos superar los 39-41 ºC el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste. Por otro lado, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-36 ºC en Tenerife y La Palma».

Siguiendo con la misma explicación: «De cara al fin de semana, la incertidumbre sigue siendo elevada. Durante las primeras horas del día sábado 1, se espera que el cierzo avance, repitiendo descensos en el cauce medio y alto del Ebro y sierras adyacentes. Esto relajara en gran medida las temperaturas en esta área, quedando limitadas las temperaturas superiores a 38-40 ºC a las depresiones del noreste. Pocos cambios térmicos en el resto, destacando ascensos ligeros en Baleares, de forma que esperamos alcanzar los 38-40 ºC en el interior de Mallorca, y los 39-41 ºC en valles fluviales del cuadrante suroccidental. En Canarias, mantenemos temperaturas elevadas, superando los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-36 ºC en Tenerife y La Palma. Durante el domingo 2, sin embargo, se espera una importante recuperación térmica en todo el valle del Ebro, mas importante el cauce alto y en el Cantábrico oriental, siendo el ascenso notable e incluso extraordinario. Así, recuperaremos los 39-41 ºC en todo el valle del Ebro y depresiones del noreste. Por otra parte, esperamos descensos ligeros en el cuadrante suroccidental, de forma que los 39-41 ºC quedaran limitados al cauce alto de los principales valles fluviales, mientras esperamos ascensos en puntos del interior del sureste, donde superaremos localmente los 39-41 ºC, manteniendo los 38-40 ºC en el interior de Mallorca. En Canarias, tendremos ligeros ascensos en zonas bajas, superando los 37-39 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-37 ºC en Tenerife y La Palma».