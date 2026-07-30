Hoy, 30 de julio de 2026, el cielo en Bilbao y en buena parte de la provincia se presentará con intervalos nubosos, tornándose más nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas máximas descenderán notablemente en el interior, mientras que el viento soplará flojo, cambiando a componente norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo algo nublado y sol cálido

El cielo de Bilbao se presentará un poco nuboso esta jornada, con nubes que parecen extenderse como un manto suave. A primera hora, la temperatura rondará los 18 grados, una invitación fresca para despertar. Aunque hay un pequeño riesgo de chubascos, sobre todo durante la madrugada, el viento soplará débilmente, otorgando un aire ligero y agradable. La humedad, algo elevada, puede hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más atrevido, alcanzando los 29 grados y haciendo que la sensación térmica se eleve a los 30. Las nubes irán disipándose y aunque la probabilidad de lluvia es baja, aún existe la posibilidad de alguna ligera llovizna. La luz del día nos acompañará hasta las 21:35, brindando horas de disfrute bajo un cielo que se despereza lentamente. La tarde promete un contraste entre calidez y una brisa suave que nos recordará que estamos disfrutando del verano.

Cambios con sol y nubes grises en Baracaldo

Las calles de Baracaldo amanecen envueltas en un ambiente de incertidumbre, con un cielo que presagia cambios y el murmullo del viento que ya se siente en el aire. Los primeros rayos del sol se esfuerzan por asomarse, pero pronto se verán eclipsados por sistemas de nubes grises que amenazan con desatar lluvias dispersas a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, una notable caída en las temperaturas llevará el mercurio a un máximo de 28°C, en contraste con los 18°C de esta mañana. El viento soplará con fuerza desde el norte, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h, acompañado de una humedad que podría resultar agobiante. Con una probabilidad de lluvia del 25%, es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir.

Guecho: ambiente cálido y agradable hoy

El día amanecerá en Guecho con un cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables alrededor de los 20°C. A medida que avance la jornada, la temperatura podrá alcanzar hasta los 26°C, creando un ambiente cálido. La probabilidad de lluvia es baja, con solo un 10% hasta el mediodía y un 5% en la tarde-noche, por lo que no se prevén lluvias significativas. No obstante, la humedad relativa se mantendrá alta, llegando hasta el 90%, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h, lo que garantizará un día relativamente tranquilo. La jornada contará con más de 14 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 07:00 y se ocultará a las 21:36. En general, se espera un tiempo bastante agradable, con temperaturas frescas por la mañana y cálidas por la tarde, ideal para disfrutar del aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 27°C y un cielo mayormente despejado, aunque algunas nubes podrán asomarse. Existe una leve probabilidad de lluvia, especialmente por la mañana, pero el viento será ligero, creando un ambiente agradable.

Con este panorama, es un día ideal para pasear por el parque o disfrutar de una caminata. Aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del entorno.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayoritariamente despejados, ideales para disfrutar de un café al aire libre antes de que el sol se asome con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados, ofreciendo una agradable sensación en la piel. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, con una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar agua, ya que el sol nos acompañará durante toda la jornada.