Test de personalidad y temperamento: el color del bolígrafo que elijas revela aspectos desconocidos de tu personalidad

La psicología del color es el campo de estudio que analiza cómo percibimos los distintos colores, cómo reaccionamos ante ellos y qué emociones pueden despertar en nosotros. Cada tonalidad puede generar diferentes sensaciones y asociarse con determinados estados de ánimo. Sin embargo, la interpretación de los colores también contiene un componente subjetivo, por lo que su significado puede variar dependiendo de la persona y de la cultura.

«Uno de los principales usos del color es la atracción. Las personas inconscientemente emitimos y reconocemos teles, unidades mínimas de atracción interpersonal que hacen que la persona se comporte de una determinada manera y no de otra, las cuales son un elemento esencial en la generación de una primera impresión (generada en apenas segundos) y un factor determinante de influencia social en el comportamiento de la persona», detalla la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

¿Qué color de bolígrafo eliges?

El Test de Lüscher es una técnica de evaluación proyectiva que se basa en la elección o el rechazo de determinados colores para intentar relacionarlos con diferentes estados psicológicos. Se trata de una prueba que se utiliza en diversos ámbitos y se puede presentar en dos formatos: uno abreviado, basado en la ordenación de ocho tarjetas de colores, y otro más completo, que incluye diferentes láminas y combinaciones cromáticas. Para realizarlo, es necesario concentrarse y prestar atención a las sensaciones que despierta cada tonalidad.

Partiendo de esta idea, también se puede plantear un sencillo test de personalidad y temperamento: el color del bolígrafo que elijas podría revelar aspectos de ti mismo que quizá desconocías. Aunque se trata de una propuesta orientativa, la elección cromática invita a observar preferencias, emociones y determinados rasgos de personalidad.

Azul : en primer lugar, este color suele asociarse con la calma, la serenidad y la sensación de tranquilidad que transmiten el cielo o el mar. Por eso también se recomienda en espacios destinados al descanso. Quienes se identifican con él suelen mostrarse serenos, sensibles y, en ocasiones, susceptibles.

: en primer lugar, este color suele asociarse con la calma, la serenidad y la sensación de tranquilidad que transmiten el cielo o el mar. Por eso también se recomienda en espacios destinados al descanso. Quienes se identifican con él suelen mostrarse serenos, sensibles y, en ocasiones, susceptibles. Rojo : es uno de los colores con un simbolismo más intenso, pues representa el amor, la pasión, el calor y la energía. Al mismo tiempo, aparece relacionado con el peligro o la prohibición. Por ello, elegirlo puede reflejar impulsividad y fuerza vital.

: es uno de los colores con un simbolismo más intenso, pues representa el amor, la pasión, el calor y la energía. Al mismo tiempo, aparece relacionado con el peligro o la prohibición. Por ello, elegirlo puede reflejar impulsividad y fuerza vital. Marrón : este tono tiene un significado especialmente vinculado con lo sensitivo y con el propio cuerpo físico. Además, suele transmitir cercanía, estabilidad y naturalidad. Las personas que se sienten atraídas por él pueden mostrarse conectadas con los aspectos más prácticos de la vida.

: este tono tiene un significado especialmente vinculado con lo sensitivo y con el propio cuerpo físico. Además, suele transmitir cercanía, estabilidad y naturalidad. Las personas que se sienten atraídas por él pueden mostrarse conectadas con los aspectos más prácticos de la vida. Amarillo : asociado principalmente con el sol, la vitalidad, el calor y el verano, este color transmite una sensación alegre y luminosa. Sin embargo, también puede relacionarse con la mala suerte o la enfermedad. Así, quienes se identifican con él pueden ser optimistas y alegres.

: asociado principalmente con el sol, la vitalidad, el calor y el verano, este color transmite una sensación alegre y luminosa. Sin embargo, también puede relacionarse con la mala suerte o la enfermedad. Así, quienes se identifican con él pueden ser optimistas y alegres. Negro : su simbolismo suele ser especialmente fuerte, ya que tradicionalmente se encuentra relacionado con la muerte y con aquello que resulta desconocido o extremo. Por este motivo, puede asociarse con personas que buscan llevar las situaciones hasta el límite y que presentan rasgos de personalidad intensos o incluso agresivos.

: su simbolismo suele ser especialmente fuerte, ya que tradicionalmente se encuentra relacionado con la muerte y con aquello que resulta desconocido o extremo. Por este motivo, puede asociarse con personas que buscan llevar las situaciones hasta el límite y que presentan rasgos de personalidad intensos o incluso agresivos. Verde : estrechamente ligado a la naturaleza, la esperanza y la tranquilidad, este color transmite equilibrio y sensación de estabilidad. Quienes sienten una especial identificación con él suelen caracterizarse por su perseverancia y tenacidad, manteniéndose firmes ante las dificultades y esforzándose por conseguir aquello que se proponen.

: estrechamente ligado a la naturaleza, la esperanza y la tranquilidad, este color transmite equilibrio y sensación de estabilidad. Quienes sienten una especial identificación con él suelen caracterizarse por su perseverancia y tenacidad, manteniéndose firmes ante las dificultades y esforzándose por conseguir aquello que se proponen. Morado : al combinar simbólicamente la pasión atribuida al rojo con la tranquilidad asociada al azul, este color suele relacionarse con la sensibilidad y la empatía. Sin embargo, también puede representar cierta dificultad para abrirse completamente ante los demás y mostrar aquello que realmente se siente.

: al combinar simbólicamente la pasión atribuida al rojo con la tranquilidad asociada al azul, este color suele relacionarse con la sensibilidad y la empatía. Sin embargo, también puede representar cierta dificultad para abrirse completamente ante los demás y mostrar aquello que realmente se siente. Gris: finalmente, este tono se vincula con la neutralidad, la ausencia de extremos y la tendencia a no posicionarse. Se mantiene alejado de interpretaciones psíquicas demasiado marcadas, aunque, cuando aparece como primera elección, puede interpretarse como una posible conducta evasiva o como cierta dificultad para asumir compromisos.

¿Cómo lo sostienes?

Si sostienes el bolígrafo con el índice y el pulgar, podrías ser una persona muy comprometida con las tareas que realizas y con los objetivos que te marcas. Sueles mantener la concentración durante bastante tiempo y rara vez abandonas algo antes de terminarlo. Además, tienes facilidad para reparar en pequeños detalles que otras personas pueden pasar por alto.Sin embargo, precisamente ese nivel de exigencia podría llevarte a acumular demasiadas tareas, hasta el punto de sentirte saturado.

Si sostienes el bolígrafo principalmente con el índice, podrías ser una persona que valora especialmente la comodidad y la practicidad. En líneas generales, prefieres encontrar soluciones sencillas y eficaces antes que recorrer caminos demasiado largos o complicados para conseguir un resultado.

Finalmente, si sostienes el bolígrafo con el índice, el pulgar y el dedo corazón, podrías destacar por tu creatividad y por una marcada preferencia por la originalidad. En lugar de perseguir constantemente la perfección, disfrutas dejando espacio a la imaginación y buscando formas creativas de hacer las cosas.