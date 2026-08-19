Sangre en el puerto de Palma: un sudamericano le destroza la cara a golpes a un patrón tras una discusión por un leve roce de barcos

Lo que debía ser un atracadero tranquilo a finales de julio terminó convirtiéndose en una escena de violencia desmedida en los pantalanes del puerto de Palma. La Policía Nacional han detenido a un hombre de origen sudamericano tras propinar una brutal paliza a un patrón por un leve roce previo entre sus embarcaciones.

Los hechos se desencadenaron cuando la víctima, de nacionalidad española, observó a un individuo esperando en uno de los pantalanes. Al tomar puerto, justo en el momento en el que aseguraba su barco, el presunto agresor se aproximó de forma directa manifestándole que tenían que hablar.

Con intención de aclarar la situación con tranquilidad, la víctima le invitó a subir a bordo de la embarcación. Sin embargo, el sujeto rechazó la invitación de manera tajante e instó al navegante a que descendiera él al pantalán.

Fue en el preciso instante en que la víctima tocó tierra firme cuando se desató el ataque. De forma totalmente sorpresiva y sin mediar palabra alguna, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en pleno rostro.

La violencia del impacto dejó al agredido aturdido y tendido sobre el suelo, dolorido hasta el punto de perder el recuerdo de lo que sucedió inmediatamente después. Lejos de detenerse, el presunto autor continuó golpeándole en el suelo hasta que, instantes más tarde, se dio a la fuga abandonando el lugar.

La víctima tuvo que recibir atención por parte de los servicios sanitarios y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario. El parte médico confirmó la gravedad de la agresión: multifragmentación de los huesos nasales, la pérdida de una pieza dental, politraumatismos y múltiples hematomas y contusiones por todo el cuerpo.

Ante la entidad de las lesiones, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió el mando de la investigación. Los agentes desplegaron diversas pesquisas y diligencias para esclarecer el suceso y dar con el paradero del sospechoso.

Finalmente, el exhaustivo trabajo policial dio sus frutos con la identificación y localización del implicado, culminando con su detención el pasado viernes como presunto autor de un delito de lesiones.