Armengol se pone al frente de la marcha por la vivienda en Palma tras llevar Sánchez ocho años gobernando sin hacer nada

La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, acompañada de los gerifaltes del PSOE en Baleares con la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSOE al Govern balear, Rosario Sánchez, ha participado y se ha puesto al frente de la manifestación por la vivienda convocada por tres entidades afines a los socialistas, Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d’Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Una marcha que ha recorrido las calles del centro de Palma y donde han participado también dirigentes separatistas de Més como el candidato a Palma, David Pujol, y de Podemos, en la que se han enarbolado banderas independentistas catalanas, siempre presentes en todos los saraos que monta la cada vez más desdibujada izquierda en Palma.

Eso sí, la presencia de público ha sido escasa, aunque animado y bullicioso como suele ser en estos casos, y apenas millar y medio de personas se ha congregado a la salida de la manifestación al filo de las 12:30 horas en la céntrica Plaza de España.

Un espacio donde esta entidad tiene desplegada una veintena de tiendas de campaña que ocupan un espacio lateral de la misma y que el delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se niega a desalojar, como le ha reclamado el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez.

En una nueva demostración de la desfachatez sin límites que caracteriza a los socialistas de Baleares, la tercera máxima autoridad del Estado, Francina Armengol, ha sido la política más destacada de los participantes y ha estado acompañada, además de la citada Rosario Sánchez, por otros dirigentes de su partido como el candidato a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, la ex consellera de Salud Patricia Gómez, el concejal palmesano Daniel Oliveira, la diputada Mercedes Garrido o el diputado en el Congreso, Pere Joan Pons, entre otros.

Desde las tres organizaciones han puesto en valor la movilización generada en todo el país durante esta semana y han apostado por continuar reclamando medidas, con la mirada puesta en la convocatoria de huelga general por la vivienda.