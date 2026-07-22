Rosario Sánchez desprecia su cargo en Turismo y se apunta a la protesta antiturística del día 26 en Palma
La secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista hace una defensa a ultranza de la quedada turismofóbica del día 26
Es oficialmente la candidata socialista a la presidencia del Govern en 2027 y es también la que debe liderar la defensa del turismo como secretaria de Estado del ramo. Pero no, Rosario Sánchez opta por enfrentar a la ciudadanía contra Marga Prohens y en las últimas horas ha hecho una defensa total del discurso turismofóbico con el que se ha convocado la manifestación antiturismo que tendrá lugar el domingo por las calles de Palma.
Durante meses ha abandonado su despacho de cargo público en Madrid para hacerse promoción en las Islas Baleares. Para darse a conocer ha hecho pellas de las Secretaría de Estado de Turismo en cualquier día laborable de la semana y a cualquier hora.
Este domingo volverá a priorizar las ansias de no hacer el ridículo en las urnas en 2027 antes que ponerse del lado de la principal actividad económica de Baleares y que, desde su cargo, debe dedicarse a cuidar. Rosario Sánchez sale en defensa de los postulados turismofóbicos de la manifestación del domingo en la que la veremos recorrer las calles de Palma al grito de: «turismo no».
La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha afirmado que la concentración convocada para el próximo domingo contra la masificación turística evidenciará el «rechazo» de una parte de la ciudadanía a la gestión del Ejecutivo de Marga Prohens.
Según ha informado el PSIB en un comunicado, Sánchez ha sostenido que el Govern «no solo no ha actuado» ante determinados problemas, sino que «ha ido en la dirección contraria».
En este sentido, ha criticado que durante la presente legislatura se está produciendo una «desprotección del territorio» en Baleares y ha censurado las políticas del Govern en materia de vivienda y medio ambiente. Ha puesto como ejemplo la ley ómnibus, al considerar que favorece la implantación de chiringuitos en las playas y aumenta la presión sobre los recursos naturales y la convivencia. Sánchez deja pasar la oportunidad de reconocer tal afirmación se trtató de un bulo mil veces desmentido.
Frente a ello, la candidata socialista se ha comprometido a impulsar políticas para combatir la desigualdad derivada del acceso a la vivienda. «Tenemos que conseguir una vivienda digna para todo el mundo y sacar a los especuladores de nuestro mercado inmobiliario», ha afirmado en una entrevista concedida a Ona Mediterrània.
Asimismo, ha defendido la necesidad de diversificar el modelo económico de Baleares, reducir la presión turística, especialmente durante la temporada alta, y aumentar la inversión en innovación, ciencia y tecnología. También ha apostado por reforzar los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia.