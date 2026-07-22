Rosario Sánchez desprecia su cargo en Turismo y se apunta a la protesta antiturística del día 26 en Palma

Es oficialmente la candidata socialista a la presidencia del Govern en 2027 y es también la que debe liderar la defensa del turismo como secretaria de Estado del ramo. Pero no, Rosario Sánchez opta por enfrentar a la ciudadanía contra Marga Prohens y en las últimas horas ha hecho una defensa total del discurso turismofóbico con el que se ha convocado la manifestación antiturismo que tendrá lugar el domingo por las calles de Palma.

Durante meses ha abandonado su despacho de cargo público en Madrid para hacerse promoción en las Islas Baleares. Para darse a conocer ha hecho pellas de las Secretaría de Estado de Turismo en cualquier día laborable de la semana y a cualquier hora.

Este domingo volverá a priorizar las ansias de no hacer el ridículo en las urnas en 2027 antes que ponerse del lado de la principal actividad económica de Baleares y que, desde su cargo, debe dedicarse a cuidar. Rosario Sánchez sale en defensa de los postulados turismofóbicos de la manifestación del domingo en la que la veremos recorrer las calles de Palma al grito de: «turismo no».