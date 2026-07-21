La Policía blindará la manifestación antiturismo en Palma con drones para detectar a vándalos y grupos violentos

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma desplegarán un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la próxima manifestación contra el turismo masivo del próximo domingo 26 de julio. El operativo incluirá vigilancia aérea mediante drones con el objetivo de localizar de forma preventiva a posibles grupos violentos, vándalos o personas que intenten reventar la marcha y alterar el orden público.

Fuentes próximas al dispositivo consultadas por OKBALEARES han confirmado que el operativo estará integrado por decenas de agentes de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el Grupo de Información, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios del cuerpo, además de efectivos de las diferentes comisarías de distrito.

Por parte de la Policía Local de Palma, se activará un amplio despliegue destinado principalmente a la regulación del tráfico y a la realización de cortes en las principales vías afectadas por el recorrido de la protesta. No obstante, también participarán unidades de Seguridad Ciudadana, que tendrán como misión proteger edificios e inmuebles municipales ante posibles actos vandálicos.

Las mismas fuentes detallan que los grupos considerados de riesgo serán controlados en todo momento, tanto desde tierra como desde el aire. Los drones permitirán seguir movimientos sospechosos, detectar concentraciones de individuos conflictivos y coordinar con rapidez la actuación de las patrullas desplegadas en la zona.

El dispositivo pondrá un especial énfasis en evitar pintadas, daños al mobiliario urbano o intentos de sabotaje contra edificios públicos y privados. Según las fuentes consultadas, la orden es actuar de forma inmediata ante cualquier incidente para impedir que se produzcan destrozos o situaciones de inseguridad.

En caso de que se registren actos vandálicos, la respuesta policial será «contundente y proporcional», siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. Los mandos consideran prioritario garantizar el derecho de manifestación de los asistentes y, al mismo tiempo, proteger a vecinos, comerciantes y turistas que se encuentren en la zona.

Fuentes policiales subrayan además que la gran mayoría de personas que participan en este tipo de protestas son ciudadanos «honrados y pacíficos» que acuden para expresar sus reivindicaciones de manera legítima. Sin embargo, advierten de la existencia de «pequeños núcleos de delincuentes, vándalos y violentos» que podrían intentar aprovechar la concentración para generar altercados y enfrentamientos.

Las mismas fuentes señalan que muchos participantes están preocupados por la posibilidad de que esos grupos minoritarios dañen la imagen de la movilización y desvirtúen el mensaje que pretende trasladarse. De hecho, varios colectivos organizadores habrían manifestado su intención de colaborar para aislar y expulsar de la marcha a quienes protagonizan comportamientos violentos o vandálicos.

El objetivo, insisten, es evitar que la protesta quede asociada a incidentes y que las reivindicaciones sobre el impacto del turismo en la vivienda, el empleo y el territorio queden eclipsadas por actos de violencia callejera.

Con este despliegue, Palma se prepara para una de las manifestaciones más sensibles de los últimos meses, en un contexto de creciente tensión social por el debate sobre el modelo turístico de Baleares y con las fuerzas de seguridad decididas a evitar que una movilización pacífica derive en disturbios.