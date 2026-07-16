Los autores del manual ‘kale borroka’ anuncian «una respuesta organizada» a la detención de dos activistas en Mallorca

Un juez de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha dejado en libertad a las dos mujeres detenidas por las acciones contra inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria del Camí ocurridas el pasado 31 de mayo.

En la noche del día 31 de mayo al 1 de junio, se vandalizaron cinco inmobiliarias al introducirles pegamento en las cerraduras, pintar sobre las cristaleras y las fachadas y romper alguno de los cristales.

Al día siguiente se recibieron las correspondientes denuncias de los afectados, por lo que agentes de la Guardia Civil de Pont d’Inca iniciaron una investigación denominada Operación Grafito para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los autores.

Como resultado de la investigación y tras el visionado de diferentes cámaras de seguridad, en las que se observaba a seis personas vandalizando los comercios, se logró identificar a tres de los autores de los hechos, dos mujeres y un hombre, por lo que procedieron a la detención de dos de ellas y la del tercero aún estaría pendiente. Tras los registros practicados, se han incautado varios de los objetos utilizados para la comisión de los ilícitos.

Se da la circunstancia de que uno de los edificios donde realizaron los actos vandálicos es Bien de Interés Cultural (BIC), máxima figura jurídica de protección en España, que garantiza la conservación de bienes muebles o inmuebles con valores históricos o artísticos excepcionales. El provocar daños en un BIC se castiga con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses.

Tras las correspondientes inspecciones oculares y datos obtenidos durante la investigación, los agentes habrían comprobado que «todos los actos seguían el mismo patrón coincidente con el manual difundido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el que se promueven acciones contra intereses turísticos, inmobiliarias y otros establecimientos relacionados con la actividad turística». La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.