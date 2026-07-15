Los separatistas de Més per Mallorca se casan con los gamberros: Apesteguía apoya a las dos detenidas por vandalizar inmobiliarias

En cualquier acto de odio al turismo aparece el líder de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia. No sólo va a las manifestaciones. Este miércoles por la tarde ha dedicado su tiempo a apoyar a los manifestantes turismofóbicos que pedían la libertad de las dos activistas detenidas por la mañana por vandalizar varias inmobiliarias en la localidad mallorquina de Santa María.

Detrás de esta movilización, y de los ataques a las inmobiliarias, está presuntamente la plataforma ‘Més turisme, menys vida’, responsable del polémico manual de ‘kale borroka’ con incitación a ‘ataques directos’ a negocios turísticos o inmobiliarios durante la manifestación convocada por ellos mismos para el 26 de julio y que recorrerá las calles de Palma.

De hecho, Apesteguía, próximo candidato de Més en las elecciones autonómicas de 2027, fue el único portavoz político que no condenó el manual ‘kale borroka’.

Lluís Apesteguia, líder de la formación separatista Més per Mallorca, es el único portavoz parlamentario que ha rechazado la oportunidad de condenar el manual kale borroka, que sí ha indignado al resto de formaciones políticas, a las instituciones y al empresariado balear a todos los niveles. Incluso la Delegación del Gobierno en Baleares ha advertido de que la Policía Nacional actuará si observa actuaciones delictivas en la manifestación convocada para el 26 de julio.

Apesteguia tuvo la semana pasada tres ocasiones para condenar el manual kale borroka que sí han condenado partidos políticos, empresarios e instituciones de las Islas.

En su intervención tras la junta de portavoces del Parlament, ha hecho su habitual exposición de la postura de Més per Mallorca sobre los temas que considera de actualidad. Ahí ni ha mencionado el polémico manual que ya aparecía en todas las portadas.

Tras su intervención, dos preguntas de otras tantas periodistas. En ninguna de sus respuestas optó por condenar o reprochar un manual que incita a cometer delitos durante la manifestación turismofóbica que tendrá lugar el próximo 26 de julio por las calles de Palma.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en el municipio mallorquín de Santa Maria a dos mujeres integrantes de la plataforma turismofóbica Menys Turisme, Més Vida por ser las presuntas autoras de ataques violentos a cinco inmobiliarias a las que les rompieron los cristales, pintaron fachadas y destrozaron las cámaras de seguridad.

En concreto, se les imputa un delito de daños y otro de daños contra el patrimonio histórico, ya que una de las inmobiliarias que vandalizaron hace aproximadamente un mes y medio se encuentra en un edificio protegido. Esta misma tarde pasarán a disposición judicial.

Se ha practicado un registro en una de las viviendas de las detenidas, donde los agentes han intervenido varios equipos informáticos que serán analizados en las próximas horas. Cabe mencionar que en el operativo han participado la Policía Judicial de Pont d’Inca, agentes del Grupo de Información y la Unidad de Marratxí.