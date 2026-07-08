El conseller balear de Turismo censura el manual ‘kale borroka’ turismofóbico: «Son una minoría radical»

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes de Baleares, Jaume Bauzá, ha rechazado el manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma Menys turisme, més vida y ha condenado que una «minoría radical pretenda imponer su agenda a través del miedo».

En mensajes en redes sociales, Bauzá ha defendido que la crítica es legítima, pero ha añadido que «cuando un colectivo comparte manuales que recomiendan taparse la cara y planificar actuaciones contra negocios o propiedades vinculadas al turismo, conviene que cada uno decida si este es el camino que quiere recorrer».

El conseller se ha mostrado convencido de que muchas personas que expresan inquietudes sobre el futuro del archipiélago lo hacen desde el respeto y la voluntad de encontrar soluciones. «Por eso, resulta preocupante que algunos intenten arrastrar este debate hacia posiciones cada vez más radicales», ha apuntado.

Bauzá ha recalcado que siempre defenderá el derecho a manifestarse -el manual se ha difundido como acción previa a la manifestación contra la saturación del próximo 26 de julio-, pero ha afirmado que con la misma firmeza «defenderá la convivencia y la seguridad jurídica». «El que tenga ideas, que las defienda a la luz del día. El que necesita esconderse detrás de una capucha para actuar, probablemente sabe que lo que hace no es defendible», ha indicado.

«Nuestras islas son una tierra abierta, acogedora y democrática. No permitiremos que una minoría radical intente imponer su agenda a través del miedo», ha concluido.

Por su parte, el Comité Ejecutivo de CAEB ha mostrado su «absoluto rechazo» al manual difundido por Menys turisme, més vida por entender que «traspasa todos los límites de la convivencia» y «atenta contra el trabajo y el esfuerzo del principal motor económico de Baleares».

En ese sentido, han alertado de que este documento llama a la realización de «acciones intimidatorias» contra empresas y particulares del sector servicios, según han expresado desde la patronal en un comunicado.

Los empresarios de CAEB han apuntado que este tipo de manifiestos son «incendiarios» y «ponen en la picota de forma totalmente injustificada» al tejido empresarial al «incitar a la violencia».

Por otra parte, han trasladado su deseo de que la Delegación del Gobierno en Baleares investigue este manifiesto por «si pudiera conllevar alguna tipología delictiva».