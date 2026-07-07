Manual ‘kale borroka’ contra el turismo en Mallorca: bloquear cerraduras de pisos Airbnb, taparse la cara y lanzar pintura

Las organizaciones turismofóbicas Menys Turisme Més Vida y Arran han dado un paso más en su odio al principal motor económico de Mallorca y de todas las Islas Baleares. A través de sus redes sociales, ambos grupos han publicado un infame manual de instrucciones que llama abiertamente a la violencia contra viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el turismo al más puro estilo kale borroka.

Estas entidades, afines a la izquierda separatista radical, han pedido a la ciudadanía que «saque toda su rabia» y señale a través de diferentes acciones vandálicas ilegales todo tipo de alquileres turísticos, negocios que consideran gentrificadores e incluso carteles publicitarios de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

De esta manera, ambas plataformas han ofrecido instrucciones para llevar a cabo este guerrillerismo callejero, como vestir con ropa negra, taparse la cara y elementos identificativos como piercings, tatuajes o marcas de nacimiento, controlar las cámaras de seguridad, lanzar pintura con objetos voladores, pintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb.

Además, con el objetivo de no ser cazados in fraganti durante la realización de estas acciones, las organizaciones recomiendan primero revisar la zona, decidir el recorrido y prestar atención a las cámaras de seguridad de bancos u otros locales.

También instan a localizar la presencia de policías o guardias de seguridad para posteriormente decidir cómo y hacia dónde huir si llega la presencia de agentes. «Decidid quién hace la acción, quién la graba, si se quiere hacer un vídeo, y quién vigila», añaden.

És l’hora de passar a l’acció, de fer sentir la nostra veu. Fes-ho tu també! 💥 pic.twitter.com/fV6idr9qe7 — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) July 7, 2026

Por si fuera poco, las organizaciones animan a la gente a «ser creativos» y a compartir las acciones con ellos para lograr difusión. El manual concluye con el mensaje: «Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga», a pesar de que llaman a actuar ilegalmente sobre bienes ajenos.

Cabe recordar que Menys Turisme Més Vida tiene convocada una gran manifestación contra el turismo y el Govern balear de Marga Prohens (PP) el próximo 26 de julio, aunque cada vez tiene menos respaldo en la calle, y que cada temporada turística desde que el PP accedió al Govern en 2023 convoca concentraciones y manifestaciones contra la principal, si no única, fuente de ingresos de los ciudadanos y empresas de las Islas.

Durante los ocho años de Govern de la socialista Francina Armengol en Baleares, estas organizaciones nunca se hicieron oír, a pesar de que entre 2015 y 2023, las plazas de alquiler turístico se dispararon, pasando de 68.092 plazas legales a nada menos que 160.133 plazas, sin que estos colectivos se echaran a la calle.