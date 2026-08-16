Ataque de furia en el aeropuerto de Palma: un turista británico manda al hospital a dos taxistas tras cruzar en rojo

Un episodio de violencia sacudió la tranquilidad nocturna en la zona de llegadas del aeropuerto de Palma el pasado martes. Lo que comenzó como una simple llamada de atención por incumplir las normas de tráfico desencadenó en graves agresiones físicas que acabaron con la detención de un turista británico por parte de la Policía Nacional. Al arrestado se le imputan dos delitos de lesiones y un delito de daños.

El incidente comenzó cuando un taxista, que se encontraba en el interior de su vehículo en la zona de llegadas del recinto aeroportuario, presenció cómo varios peatones cruzaban un paso de cebra a pesar de que el semáforo para viandantes estaba en rojo. Ante el riesgo de la situación, el conductor recriminó de forma general la imprudencia cometida por el grupo.

Lejos de asumir la falta, uno de los transeúntes reaccionó de forma desmedida. El hombre comenzó a perseguir al taxi e intentó abrir la puerta del copiloto mientras el coche aún estaba en marcha, llegando a golpearse contra la propia estructura del automóvil durante el intento. Sorprendido por la acción, el taxista detuvo la marcha y bajó del turismo. En ese instante, el agresor le propinó un fuerte puñetazo directamente en el rostro, provocando que la víctima cayera desplomada al suelo.

La violencia de la escena motivó la rápida intervención de un segundo taxista que acudió en auxilio de su compañero. Sin embargo, el atacante arremetió también contra él, propinándole diversos golpes en la zona del pecho y el abdomen. No contento con agredir a los conductores, el hombre descargó su furia contra el coche del segundo profesional.

La Policía Nacional comprobó posteriormente que el vehículo presentaba severas abolladuras en el capó, la puerta delantera y la aleta delantera izquierda, con unos daños evaluados inicialmente en más de 400 euros.

La escalada de violencia solo pudo frenarse gracias a la contundente respuesta de un tercer taxista y de varias personas presentes en el lugar, quienes lograron reducir al agresor y mantenerlo retenido. Poco después, el personal de seguridad del recinto aeroportuario se hizo cargo de la situación hasta la llegada de los agentes del 091.

A su arribo, la patrulla policial encontró al presunto autor inmovilizado en el suelo dada la extrema agitación que manifestaba. Las dos víctimas de la agresión expresaron sentir fuertes dolores y molestias, por lo que requirieron traslado e intervención en un centro sanitario. Tras recabar los testimonios y evaluar la escena, los agentes procedieron a la formalización del arresto del turista británico.