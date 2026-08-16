La Séptima ficha a Alba Carrillo para competir con ‘Fiesta’ y ‘La Roca’

Nuevo fichaje para La Séptima con pasado en TVE: Alba Carrillo. La modelo será uno de los rostros de la televisión impulsada por José Miguel Contreras y dirigida por Javier Ruiz, que también estuvo en el origen del proyecto que esbozó el canal. Alba Carrillo será uno de los nombres clave para encabezar su oferta de entretenimiento.

El mercado audiovisual español afronta una reestructuración de sus parrillas de cara al arranque de la nueva temporada, y uno de los movimientos periodísticos más sonados gira en torno al canal La Séptima. La cadena le ha ofrecido a Alba Carrillo la franja del fin de semana para encabezar un espacio de entretenimiento.

El plan diseñado por la dirección de la cadena contempla otorgar a la modelo la conducción de un magazine contenedor, según adelanta Informalia y confirman fuentes de OKDIARIO. La propuesta busca articular un espacio que combine actualidad general, política, crónica social y sucesos, una fórmula con un enfoque versátil orientada a competir de manera directa contra formatos consolidados como Fiesta en Telecinco o La Roca en laSexta.

Esta apuesta supondría una consolidación firme en la carrera de la madrileña, al pasar de sus habituales roles como colaboradora en tertulias a asumir la conducción en solitario de un gran formato en directo, tras presentar El sótano Club en TEN, por donde han pasado en los últimos meses personajes como Sarah Santaolalla o Irene Montero.

La Séptima, que prevé iniciar sus emisiones el 5 de noviembre, ultima la incorporación de perfiles con amplia experiencia en la pequeña pantalla. Aunque la propuesta está sobre la mesa, la viabilidad del acuerdo debe encajar con los compromisos profesionales previos de la presentadora, quien mantiene su contrato para encabezar la segunda temporada de su programa en TEN, con el que ha ganado relevancia en los últimos meses.

El nombre de Alba Carrillo no es el único que suena con fuerza en esta nueva etapa. La cadena ya ha cerrado los fichajes del periodista Javier Ruiz, Rocío Delgado y Sarah Santaolalla. La lista definitiva de incorporaciones y la estructura de la parrilla se darán a conocer de manera oficial durante la celebración del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal).

Desde su salto a la luz pública en 2007 tras su paso por el programa Supermodelo, Alba Carrillo ha trazado una trayectoria continuada en televisión, además de ser protagonista de la crónica social por sus relaciones sentimentales con Fonsi Nieto y Feliciano López.

Su perfil ha ido evolucionando a través de participaciones en realities (Supervivientes, GH VIP), programas de gastronomía (Bake Off: Famosos al horno) y magazines de diversa índole (D Corazón en RTVE). De este último, en La 1 de TVE, salió tras sus críticas a la televisión pública por dar espacio en MasterChef a famosos que aparecen en la lista de morosos de Hacienda. Una polémica que fue a más cuando la presentadora comenzó a desvelar algunos detalles del funcionamiento de la cadena.