Alba Carrillo sigue tirando de la manta: acusa a TVE de «pagar el cambio de género» a Benita (Maestro Joao) con un programa por ser amiga del presidente

Alba Carrillo sabe bien que el comer y el rascar, todo es empezar: la colaboradora abrió la veda con TVE al criticar que se fichara en MasterChef Celebrity a concursantes que son «defraudadores» de Hacienda, y ha seguido tirando de la manta. La presentadora de TEN ha revelado ahora que Benita Castejón (antes Maestro Joao), con quien tuvo una amistad, presume de tener una buena relación con el presidente de RTVE, el sanchista José Pablo López, razón por la que le dieron «un programa para pagarle la transición».

Benita no sabía el jardín en el que se metía cuando decidió hablar públicamente de la polémica generada por las declaraciones de Alba Carrillo, a la que ha tirado de la lengua por preferir ponerse del lado del poder en TVE, pese a que, en teoría, era su amiga. Según la vidente, cuando la influencer afeó que se contara en MasterChef Celebrity con famosos que tienen deudas con Hacienda, se puso en contacto con ella «para reñirle» y decirle que «no debería haberlo dicho».

Sin embargo, lo que ha cabreado de verdad a Alba Carrillo es que Benita criticara su «vehemencia» e indicara que está llevando a cabo una «huida hacia delante». «No la veo en TVE», dijo en dos ocasiones.

Benita Castejón encendió así la mecha corta de Alba Carrillo, que se ha tomado su tiempo para responderle y ha aprovechado para seguir tirando de la manta con los tejemanejes de TVE. Así, ha revelado que la vidente habla desde su «atalaya» como privilegiada: «A ti te ponen un programa para pagarte una transición, un cambio de género. Estás en todo tu derecho, pero no a todo el mundo le pueden pagar eso».

Además, Alba Carrillo ha tenido que recordar que está hablando de «impuestos», los que financian la televisión pública, «para que las cosas se repartan de otra manera» y «haya más gente que se pueda operar», ha rematado, «no sólo tú», ha dicho en alusión a la que fuera conocida como Maestro Joao.

«Da igual la situación en la que estés, que seas trans, gay, heterosexual… da igual, porque siempre hay gente con dinero y gente que no lo tiene. La situación no es la misma», ha añadido la influencer, para después reprochar a Benita que ataque a quienes «luchan por lo de todos, no sólo por lo tuyo».

Por ello, también ha cargado contra las mordazas de quienes no toleran a los disidentes: «Dicen que vivimos en un país de libertad y no es cierto. Cada vez que tocas teclas que molestan, sobre todo si tienen poder y dinero, te quieren atizar hasta que te dejan exhausta y es injustísimo, no hay libertad de expresión. Es una puñetera bazofia». «No me censuréis», ha reclamado.

Finalmente, ha lanzado otra pulla a Benita Castejón: «A lo mejor la que no tiene que estar en TVE eres tú, que cada vez que te enfadas levantas [el teléfono] y hablas con José Pablo [López], y vas diciendo a todo el mundo que eres su amiga».