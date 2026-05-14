La polémica de ‘MasterChef’ inquieta a TVE, sometida al poder de la productora que le impide cuestionar su continuidad

El revuelo generado por las críticas de Alba Carrillo a MasterChef Celebrity y TVE por fichar «concursantes que son defraudadores» de Hacienda ha generado nerviosismo en la corporación, aunque el ente público se encuentra atado de pies y manos ante el poder de la productora del talent culinario. El presidente de RTVE, José Pablo López, habría llamado a Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, para abordar el daño reputacional que puede suponer esta polémica para la casa, según apuntan voces internas. OKDIARIO se ha puesto en contacto con la directiva, que ha dado la callada por respuesta para derivarla a TVE.

Por su parte, RTVE asegura a OKDIARIO que no cuestiona la continuidad de MasterChef en la parrilla de la televisión pública por las críticas. Sin embargo, la situación ha evidenciado -más que nunca- el peso de Shine Iberia y su matriz, Banijay, en el ente, sin margen de maniobra.

La primera que recibió el toque de TVE fue la propia Alba Carrillo por sus declaraciones. La colaboradora señaló que «RTVE tendrá que hacer un poquito de presión para que lleven a otro tipo de personas» a MasterChef Celebrity, donde «hay muchos concursantes que son defraudadores» a los que «contratan para ir a cocinar a TVE». Aludió directamente a Paz Vega y Ofelia Hentschel.

Las palabras de Alba Carrillo provocaron su salida de D Corazón, el programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en el que estaba trabajando. Según indicó la colaboradora, su salida fue inminente: «No voy a permitir que ni Macarena Rey ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Sabía que me iba a costar caro, pero a mí no me va a llamar nadie la atención por decir cosas que son más verdad que un santo, y más en una televisión pública socialista».

Alba Carrillo retomó la crítica de la discordia para insistir en ella. «Los impuestos no son para que quien quiera haga programas de televisión con sus amigos, y menos en la pública. ¿Queda claro? Y menos si sus amigos, encima, piden que no se paguen impuestos», subrayó.

Asimismo, apuntó la contrariedad de que sea precisamente la televisión pública, donde por razones obvias debe primar la «libertad de expresión», el lugar en el que se le intente «amordazar por cuatro perras». «Tengo derecho como ciudadana a opinar a dónde van mis impuestos. Los trabajadores no deben ser llamados al orden por dar su opinión sobre la gestión de cosas públicas», sentenció.

El discurso de Alba Carrillo confirmaría un secreto a voces en el sector: TVE se habría plegado a la voluntad de Shine Iberia. La compañía produce varios programas para la televisión pública, como Maestros de la Costura Celebrity o el espacio en RTVE Play de Delicious Martha, también vinculada a MasterChef, aunque es ésta última marca la que realmente da a Shine Iberia la influencia de la que goza en el ente público.

Una influencia que no se traduce necesariamente en una buena relación con la presidencia. De hecho, sería justo al revés, según fuentes consultadas por OKDIARIO, dado que la falta de control de RTVE sobre Shine Iberia despertaría el recelo de José Pablo López, al que le gusta tener la situación dominada. Incluso algunos de los roces que han tenido habrían estado motivados por las indicaciones del hombre de confianza de Pedro Sánchez para la elección de concursantes, dado que ha vetado algunos nombres, como el de Willy Bárcenas, al mismo tiempo que ha impuesto otros.

TVE y ‘MasterChef’: una relación de dependencia

TVE se ve atrapada en esa dependencia por varias razones, entre las que destaca el problema de la marca MasterChef. La versión que mejor funciona en audiencia es MasterChef Celebrity, pero para conservarla debe tragar también con el resto de ediciones: MasterChef Junior, la de concursantes anónimos y MasterChef Legends. A eso se suma su posible desvalorización, en caso de que intentara venderlo.

La relación empresarial con Banijay tendría un coste de alrededor de 50 millones de euros al año para RTVE, según apuntan expertos del sector, pero perderlo también podría salir muy caro. Renunciar a uno de los contenidos que mejor funciona en su parrilla en términos de audiencia al mismo tiempo que su prime time se tambalea supone un riesgo al que se teme en la presidencia, mucho más preocupada por los duelos con cadenas rivales que por la vocación de servicio público.

Los últimos meses de TVE han estado marcados por fracasos y por la búsqueda de reformulaciones que permitieran una remontada. Además, ha cerrado abril con una caída respecto al mes anterior. La revuelta, Al cielo con ella o MasterChef no parecen ser una amenaza para el rival más fuerte -en este caso, Antena 3-.

Además, Horizonte (Cuatro) también coge impulso, y ha llegado a convertirse en la segunda opción de los espectadores, especialmente en ocasiones en las que la actualidad informativa pesa, como con el hantavirus. Así, lo que realmente ha sido la salvación de TVE en abril es el deporte, con el sostén de la Copa del Rey de fútbol. Conscientes de ello y con esa obsesión por el dato, el derroche ya es costumbre en competiciones deportivas para obtener una media positiva y vender un mensaje de liderazgo. Pero sin el aderezo, la realidad no brilla tanto. Este mes de mayo han registrado su peor semana de la temporada.

Por otro lado, los ingresos publicitarios y acuerdos comerciales de MasterChef también favorecen la situación de privilegio de Shine Iberia dentro de RTVE, pese a que la publicidad encubierta es una de las críticas más recurrentes que recibe, hasta el punto de haber recibido varias sanciones de Competencia. Uno de los patrocinadores que más destaca es Ecoalf, fundada por el marido de Macarena Rey. Las críticas por esta vinculación también salpican a TVE, cuando se carga contra ella por sostener con dinero público un programa que, de alguna forma, publicita la marca de la pareja de la CEO.

Y, aun con todo ello, el terremoto interno en TVE parece no amenazar la continuidad de MasterChef, según manifiesta la corporación. La televisión pública se ve atrapada en una espiral que, a fin de cuentas, es una derivada de otro de sus enormes problemas: la externalización de los programas que los trabajadores de la corporación llevan tantísimo tiempo denunciando.