El programa de Nuria Roca revela cuántos libros ha vendido Alejandra Rubio: «Que no os sorprenda que se haga una serie»

El alter ego de Alejandra Rubio, el de la escritora, se ha comido a la celebrity y, metida de lleno en la promoción de Si decido arriesgarme, la hija de Terelu Campos ha adoptado una firme postura frente a las cámaras que hasta ahora habían sido testigos de su vida personal: «He venido a hablar de mi libro». Así, el debut de Alejandra Rubio como autora ha llegado a otra cadena, laSexta, donde el equipo de La Roca ha revelado cuántos ejemplares ha vendido la influencer.

Recientemente, Alejandra Rubio reapareció en ¡De Viernes!, después de pasar la friolera de 60 días alejada de la televisión, desde que anunció su retirada en pleno vendaval mediático por el conflicto de su pareja, Carlo Costanzia, con los primos de éste. Sin embargo, la promoción literaria obligó a la influencer a dar, una vez más, una entrevista.

Alejandra Rubio tenía la clara intención de marcarse un Francisco Umbral, hasta el punto de que la propia presentadora, Beatriz Archidona, le tuvo que recordar en directo que ¡De Viernes! «no es el programa Página Dos de literatura» cuando ella pronunció: «Perdóname, no vengo a hablar de mi primo, yo vengo a hablar de mi libro».

Pero sí, el programa de Telecinco le dio también su tiempo para hablar de su libro, Si decido arriesgarme, una novela romántica-erótica que firma como Ale Rubio. Algunas de las escenas descritas estarían inspiradas en sus experiencias personales -«como con todos los escritores», aseguró- y ya hay quien bromea con que la historia se podría adaptar al audiovisual con una serie protagonizada por su propia pareja, Carlo Costanzia.

La influencer también sacó pecho en ¡De Viernes! por tener ya a la venta la segunda edición de su primera novela, una estrategia editorial de marketing para deslizar la idea de que los libros se están vendiendo como churros. Aunque lo cierto es que no todos los títulos salen al mercado con la misma tirada, y mucho menos si se trata de un autor primerizo. Es decir, no es lo mismo dos ediciones de un libro de Sonsoles Ónega que de Alejandra Rubio.

Así, el programa de Nuria Roca ha revelado cuántos ejemplares ha vendido realmente la influencer, que ha estado firmando en la Feria del Libro de Madrid: 1.000 en las primeras dos semanas. Asimismo, la periodista Pilar Vidal ha apuntado que la historia de Ale Rubio podría acabar en una plataforma de streaming, dando a entender que se estaría negociando: «Que no os extrañe verla dentro de unos meses en una serie».