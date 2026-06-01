Sara Carbonero menciona a su padre por primera vez en años y sorprende con sus palabras: «Tengo suerte»

Sara Carbonero ha recibido una de las distinciones más importantes de su vida: la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Este homenaje y reconocimiento ha llegado a la vida de la periodista en un momento muy delicado: solo un mes después del fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a la que no dudó en rendirle homenaje en la entrega de este premio. Sin embargo, la comunicadora no solo mencionó a su progenitora, sino también a su padre, el gran desconocido del clan —que hace más de una década estuvo dos años en prisión por un delito de estafa continuada—.

Las palabras de Sara Carbonero hacia su padre

La vida de Carlos Javier Carbonero ha sido un misterio durante todo este tiempo. Sabido es que Sara, su hija, siempre ha tratado de proteger al máximo a su familia y más aún si se refiere a temas delicados. Por ello, no iba a ser menos que la comunicadora haya mantenido en silencio el escándalo de su padre al estafar a más de una veintena de vecinos de su pueblo, Corral de Almaguer. Un episodio del que la ex de Iker Casillas nunca se ha pronunciado —ni tampoco ha hecho mención nunca a su padre, hasta ahora—.

Con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, la periodista no ha dudado en recordar sus orígenes en esta tierra —ni tampoco a su padre, al que ha hecho mención hasta en dos ocasiones—. «Tengo la suerte de que mis padres y mis abuelos me dieron unas raíces muy fuertes», aseguró durante su intervención, reivindicando el papel fundamental que tuvo su familia en su educación y en los valores que la acompañan hasta hoy.

Acostumbrada a mantener su vida familiar en un discreto segundo plano, Sara Carbonero sorprendió al incluir una referencia directa a su padre en uno de los pasajes más personales de su discurso. La periodista recordó cómo sus progenitores la animaron desde pequeña a participar en todas las actividades culturales que había en su pueblo.

«Mis padres me apuntaron a casi todo lo que había», confesó entre risas, evocando aquellos años en los que aprendió a tocar instrumentos como el laúd, la bandurria o la guitarra, además de cantar junto a sus amigas en celebraciones y bodas de la localidad.

Durante su intervención, Sara Carbonero también dedicó unas cariñosas palabras a sus abuelos, a quienes atribuye algunos de sus recuerdos más entrañables. Desde las jornadas de vendimia subida al tractor de su abuelo hasta los trayectos al colegio en el Seat Panda de su abuela, la periodista dibujó una imagen llena de ternura sobre su infancia manchega.

Un recorrido emocional por sus orígenes en el que, de manera poco habitual, también hubo espacio para reconocer públicamente la importancia de su padre, una figura que rara vez aparece en sus declaraciones y que esta vez quiso incluir entre los pilares fundamentales de su vida.