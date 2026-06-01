Las mejores películas que llegan al streaming en junio: Netflix, Disney, Prime Video y Filmin

Como cada arranque de mes y teniendo en cuenta cuáles son los grandes filmes que se proyectarán en las salas en las próximas semanas, ahora toca hacer el habitual repaso del calendario dentro de las plataformas online. La cantidad de marcas de vídeo bajo demanda hace inevitable que, a menudo, nos perdamos entre la ingente marea de estrenos. Por eso, a continuación hemos creado una lista con las mejores películas del streaming que a lo largo de junio serán tendencia en Netflix, Disney, Prime Video y Filmin:

Las mejores películas que llegan al streaming en junio

Netflix

‘La desconocida’

Lo que le gusta a Netflix un thriller policial no está escrito. Bueno, en este caso sí, porque el nuevo filme de Gabe Ibáñez (Autómata) adapta la novela homónima de Rosa Montero y Oliver Truc. Bajo el reclamo protagónico de dos estrellas de nuestro cine como son Candela Peña y Ana Rujas, esta historia parte de la aparición de una mujer en un contenedor del puerto de Barcelona. Maniatada y sin recordar nada de su pasado, la joven se convierte en el centro de la investigación de Anna Ripoll, una detective que se sumerge de lleno en un caso laberíntico para intentar descubrir la verdad.

Fecha de estreno: 5 de junio

‘Turbulencia en la oficina’

Comedia romántica que tiene como principal reclamo la presencia de Jennifer Lopez y la estrella de Ted Lasso, Brett Goldstein. La trama se centra en Jackie, la directora ejecutiva de una aerolínea que dirige la empresa con una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, todo cambiará cuando un nuevo abogado se incorpore a la compañía, lo que pondrá sus propias normas a prueba con ella en el centro de la tentación.

Fecha de estreno: 5 de junio

‘El manuscrito de Dante’

No salió demasiado bien parada de su presentación en el pasado Festival de Venecia, pero siempre es un reclamo tener un producto con un reparto en el que están concentradas estrellas de la talla de Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler y John Malkovich, entre otros. Partiendo de la idea del libro escrito por Nick Tosches, la trama sigue a un erudito que termina robándole el manuscrito original de La Divina Comedia a la mafia.

Fecha de estreno: 24 de junio

Disney

‘Hoppers’

De todas las películas que llegan al streaming en junio, Hoppers es el principal reclamo del cine familiar. Una fábula sobre la convivencia con la naturaleza y la amistad que ha logrado que Pixar vuelva a brillar fuera de sus franquicias consolidadas.

Fecha de estreno: 3 de junio

‘Avatar: Fuego y ceniza’

Tras recaudar 1.400 millones de dólares en todo el mundo, la tercera parte de la saga de James Cameron se presenta en Disney Plus con la intención de ser también un fenómeno viral entre las películas que se estrenan en el streaming en junio. La propiedad intelectual cambia de tono en un seguimiento que quiere dar un salto generacional respecto a las dos anteriores entregas.

Fecha de estreno: 24 de junio

Prime Video

‘La asistenta’

Lionsgate ya desarrolla una secuela a la que se incorpora Kirsten Dunst, pero por el momento, la adaptación de la primera novela de Freida McFadden nos pone en la piel de una joven (Sydney Sweeney) que comienza a trabajar en la idílica casa de los Winchester. Una familia con toda una serie de secretos que pondrán en peligro su propia integridad.

Fecha de estreno: 5 de junio

Filmin

‘El agente secreto’

Su camino en la pasada alfombra roja se fue diluyendo con el tiempo. A pesar de ello, resulta impensable no hablar de ella como una de las cintas brasileñas más importantes de la década. Con una interpretación magnífica por parte de Wagner Moura, la sinopsis gira en torno a un profesor que huye de su pasado turbulento, regresando a Recife, donde espera una nueva vida e intentando sobrevivir a las amenazas de las fuerzas gubernamentales.