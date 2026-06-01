Felipe VI y Alberto II de Mónaco, cita de alto nivel en Madrid: almuerzo en Zarzuela y doble cita con Letizia y Charlene

El Palacio Real de Madrid ha sido este lunes 1 de julio el escenario de una cita histórica para las relaciones entre España y Mónaco. Charlene de Mónaco realiza su primera visita oficial a nuestro país como primera dama del Principado, un cargo que asumió hace ya 15 años tras su matrimonio con el príncipe soberano Alberto II de Mónaco. La jornada ha comenzado con un encuentro institucional y posterior almuerzo en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI de España, en una cita marcada por la cordialidad y el simbolismo diplomático. Por la tarde, la princesa se ha unido a la Reina Letizia en un recorrido conjunto por dos exposiciones en el Real Jardín Botánico de Madrid, poniendo el broche cultural a una visita de alto nivel.

El primer acto del día ha tenido lugar en Zarzuela, donde Felipe VI ha recibido al príncipe Alberto II en un encuentro privado seguido de un almuerzo de trabajo. La reunión ha estado centrada en el refuerzo de las relaciones bilaterales entre ambos países, en un año especialmente significativo en el que se conmemoran los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el Principado de Mónaco. El ambiente ha sido distendido y cordial, reflejando la buena sintonía existente entre ambas Casas Reales, que mantienen una relación fluida desde hace décadas en distintos foros internacionales.

Tras este primer encuentro, el programa institucional ha continuado por la tarde con la incorporación de Charlene de Mónaco, que ha compartido agenda con la Reina Letizia en el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico. Ambas han recorrido la exposición 8º Foro de los Artistas de Mónaco y la muestra Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida, dos proyectos impulsados para conmemorar cinco siglos de vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre ambos países. La exposición principal ofrece un recorrido documental y visual que abarca 500 años de relaciones entre España y Mónaco, desde los primeros contactos históricos en tiempos de Carlos V hasta la actualidad. A través de archivos, documentos y piezas históricas, la muestra pone en valor el intercambio político, social y cultural que ha contribuido a consolidar una relación estable y continuada entre ambas naciones.

Entre las piezas más destacadas del recorrido se encuentra un singular vestido de flamenca perteneciente a la princesa Grace Kelly, quien lo lució durante su visita a la Feria de Sevilla el 19 de abril de 1966. La pieza, confeccionada a medida en batista perforada blanca con detalles en tiras bordadas rosas, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la exposición, evocando la estrecha relación que Grace Kelly mantuvo con España y su impacto en la imagen internacional del Principado.

El escenario elegido para estas exposiciones no es casual. El Real Jardín Botánico, fundado en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, representa uno de los grandes enclaves científicos y patrimoniales de Madrid, y refuerza el carácter cultural de una visita que ha combinado diplomacia, historia y patrimonio. Tanto Alberto II como Charlene han mostrado un especial interés por las iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente y la biodiversidad, una de las áreas prioritarias en la agenda del soberano monegasco.

Este viaje oficial se enmarca dentro de las celebraciones del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, así como del décimo aniversario de la delegación española de la Fundación Alberto II de Mónaco. Durante el año 2026 se han organizado diversas actividades culturales y musicales en ambas naciones, incluyendo conciertos de la orquesta filarmónica de Montecarlo y encuentros gastronómicos que han reforzado los lazos entre ambos países. La visita de los soberanos monegascos continuará en los próximos días con nuevos actos institucionales en Madrid, centrados en la cooperación internacional, la innovación y la sostenibilidad.