¿Protector solar con pigmento o sin pigmento? Los expertos nos resuelven la duda: «Depende de los pasos que quieras en tu rutina»

Está claro que la combinación entre el cuidado de la piel y el maquillaje es algo que se entiende en conjunto y no por separado. La ecuación es sencilla: sin un buen skincare no se puede trabajar una buena base de maquillaje, de igual manera que la base es el toque final para conseguir que el rostro se vea bien. Pero esta simbiosis ha llegado hasta tal punto que ya hay productos de cuidado facial formulados con pigmentos de maquillaje y bases con activos que cuidan y mejoran la piel. El resultado de esta fusión, que ahora mismo está más en boca de todas, son los protectores solares con pigmento. Su función es la misma que un protector solar común: servir de barrera contra la radiación, con el añadido de llevar algo de cobertura. Y ahora nos preguntamos: ¿cuál de las dos formulaciones es mejor?

La crema de sol es un paso que tenemos más que interiorizado dentro del ritual de cuidado de la piel matutina. Básicamente, porque es el paso con el que nos garantizamos la protección dentro de la rutina. Pero desde hace relativamente poco, aunque no es nuevo, su uso es mucho más novedoso que el de los protectores solares convencionales, esta alternativa al maquillaje que incorpora un toque de color al protector está entrando de forma permanente en nuestro neceser veraniego. Algo natural cuando algo se populariza es que surjan dudas al respecto, como si es más o menos eficaz, si realmente es bueno para la salud de la piel, o si uno puede sustituir al otro. Aquí estamos para ayudarte a resolverlas.

¿Protege más un fotoprotector con pigmento que uno tradicional?

«Un fotoprotector debe proteger con el índice que se indica en su envase», empieza explicando Beatriz Seghers, directora de marketing de Cantabria Labs. Siguiendo esta lógica, es cierto que puede existir un protector solar con color con un índice de protección más bajo que uno sin color. Sin embargo, «es cierto que los pigmentos que se incluyen en las fórmulas para aportar color también actúan como filtro, reflejando la radiación solar, lo que ayuda en la formulación a conseguir índices más elevados de protección».

¿Cambia la rutina matutina de cuidado de la piel si utilizamos un protector solar con pigmento?

Lo cierto es que sí y la respuesta está en la propia lógica del producto. Beatriz Seghers explica que al aplicar estos productos realmente lo que estás haciendo es fusionar dos pasos en uno: el de la aplicación de la protección solar y el de la base de maquillaje. Así que realmente sí que te estás ahorrando un paso.

Por la noche, sin embargo, el ritmo cambia. Si la limpieza ya es un paso imperdonable en una rutina de cuidado facial, «antes de la aplicación de productos de cuidado, será fundamental (como siempre), pero el deber de retirar el maquillaje nos ayudará a no saltarnos este paso imprescindible», puntualiza la experta.

¿El protector solar con pigmento necesita reaplicación?

Hay un matiz que hace que la protección solar con pigmento sea un poco más tediosa durante el día: la reaplicación. En este caso, la experta sí que recomienda optar por formatos que nos ayuden a retocar el maquillaje al mismo tiempo. Por lo que, efectivamente, «es falso que el protector solar con pigmento no necesita reaplicarse; el factor de protección solar se reduce con el tiempo y con la actividad del día a día».

Sí es cierto, añade Seghers, que es más frecuente utilizar estos productos con color en momentos de menor intensidad de radiación y no en la playa y la piscina, donde el baño, la sudoración y el roce con la toalla aceleran esa pérdida de protección solar. Por lo tanto, «la frecuencia de reaplicación no depende del tipo de producto, sino del momento y la intensidad de la exposición solar». Por otro lado, «en algunos casos puede ser más sencillo recordar la reaplicación de este tipo de productos al ligarla al retoque del maquillaje».

¿A quién le va mejor utilizar protector solar con pigmentación?

Los protectores solares con color son muy interesantes en ciertas condiciones de la piel, «como pieles con manchas o hiperpigmentaciones, pieles con tendencia acneica o pieles reactivas». Ya que en estos casos actúa para camuflar las irregularidades y, con ello, previene el hecho de que se agraven. El protector solar con pigmento no deja de ser una herramienta de cuidado facial que te ayudará a hacer más simple y rápida tu rutina, sin tener que renunciar a ningún paso. Siguiendo esta lógica, este tipo de productos se convierte también en una opción interesante para los tardíos matutinos, esas personas que siempre van con prisa por las mañanas y que cuanto menor sea su rutina de cuidado, mejor.

¿Cómo elegir el protector solar?

Lo más importante es elegir uno adaptado a las necesidades de tu piel y a tu estilo de vida. Nadie mejor que tú sabe cuándo te viene mejor hacerte el skincare, qué formatos son los que más cómodos te parecen o incluso el hueco que tienes en tu bolso o cartera para poder llevar este producto siempre contigo. Por eso te recomendamos siempre optar por fórmulas que sean sencillas de aplicar y fáciles de llevar. Ten en cuenta que en la rutina de cuidado de la piel a veces es más importante simplificar y hacerla que complicarte y dejarla de lado.