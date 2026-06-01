Epicuro sobre el matrimonio: «Nunca es bueno para el hombre, y debemos estar contentos si no le hace daño; y el hombre sabio nunca se casará»

«El hombre sabio nunca se casará». La frase del filósofo griego Epicuro ha vuelto a hacerse viral en las últimas semanas. La frase habla de que el matrimonio «nunca es bueno para el hombre» y que uno debe sentirse satisfecho si «no le hace daño». Esta cita ha reabierto el debate sobre el amor, la pareja y la búsqueda de la felicidad.

Una filosofía centrada en la tranquilidad

Nacido en el año 341 a.C., Epicuro desarrolló una de las corrientes filosóficas más influyentes de toda la Antigüedad. Su objetivo principal no era hablar de la riqueza ni del poder, sino de la importancia de alcanzar la ataraxia, que es un estado de serenidad con ausencia de ansiedad mental, miedos, sufrimientos y preocupaciones. Para el filósofo, la verdadera felicidad venía de los placeres simples, como la amistad o el llevar una vida tranquila.

Para Epicuro, el matrimonio podía convertirse en una fuente potencial de conflictos emocionales, obligaciones sociales y preocupaciones capaces de alterar la paz interior. El filósofo veía la vida en pareja con cierto escepticismo, especialmente si esta suponía renunciar a la independencia de cada uno.

Epicuro y el matrimonio

Diversos estudios históricos sobre la figura de Epicuro muestran que el filósofo no prohibía el matrimonio ni exigía el celibato a sus seguidores. De hecho, en su escuela filosófica conocida como El Jardín, había miembros que estaban casados. De lo que Epicuro hablaba era que cada persona debía valorar y sopesar si estar en una relación contribuía o no a su bienestar.

La viralidad de esta frase de Epicuro coincide con una época en la que cada vez más personas cuestionan los modelos tradicionales de pareja. El aumento en la actualidad de hogares unipersonales, el retraso en la edad para casarse y tener hijos y la búsqueda de una mayor autonomía personal han hecho que muchos se encuentren muy identificados con el filósofo griego de la Antigüedad.