Adiós a la residencia: la vivienda compartida para personas mayores de 60 años es la tendencia en auge

El modelo clásico de residencia tras la jubilación adopta un pensamiento diferente en las personas mayores de 60 años. La generación actual que entra en este proceso quiere mantener su independencia, poder tomar decisiones sobre su día a día y evitar la sensación de aislamiento asociada con las residencias tradicionales. El medio austríaco Kleine Zeitung expone que los austríacos mayores de 60 años desean un modelo asociado a la gente más joven que comparte vivienda.

¿Qué es el ‘Cohousing Sénior’?

El conjunto de complejos residenciales donde cada persona dispone de su vivienda privada, pero comparte espacios y servicios comunes con otros residentes, se denomina Cohousing Sénior. Esto incluye jardines, salas de actividades, lavandería, comedor, gimnasio o espacios culturales. El Cohousing Sénior no es una residencia, ya que los vecinos conservan su independencia y participan de forma activa en la comunidad, sino que es un espacio enfocado a un estilo de vida más moderno donde los más mayores acceden a una forma de vida que no es la convencional.

¿Por qué crece esta tendencia?

Hay varios factores detrás de esta nueva tendencia, como el aumento de la soledad, el elevado coste de muchas residencias, el deseo de mantener la autonomía durante más tiempo, la búsqueda de apoyo mutuo entre personas de edades similares, el envejecimiento de la población europea.

En el caso de España, las previsiones apuntan a que más de una cuarta parte de la población tendrá más de 65 años en las próximas décadas, lo que está impulsando nuevas fórmulas residenciales basadas en esta nueva tendencia.

Casos actuales

El proyecto más conocido es el Trabensol, que detalla cómo es una cooperativa donde los residentes gestionan democráticamente su espacio. Aquí, cada persona dispone de un apartamento privado y comparte zonas comunes como biblioteca, jardines o gimnasio. Los impulsores de esta iniciativa enfatizan que «no es una residencia», sino una forma de vivir en comunidad conservando la libertad personal.