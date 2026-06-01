Marie Curie, dos veces ganadora del Premio Nobel: «Sientan menos curiosidad por las personas y más curiosidad por las ideas»

A pesar de que no exista ninguna prueba oficial de que Marie Curie pronunciase o escribiese esa frase (es posible que sea una cita apócrifa), esta frase sigue circulando como si fuera un resumen del pensamiento de la científica. Esto se puede deber a que encaja perfectamente con la imagen que se ha construido en torno a los veces ganadora del Premio Nobel.

Curie es conocida por su labor con la radioactividad. Nació en Varsovia en 1867 y fue la primera mujer en ganar el galardón. Hasta el día de hoy, es la única persona en recibirlo en dos campos científicos distintos. Por tanto, se asocia su nombre con la inteligencia, insistiendo en lo que todavía no se comprendía. La frase propone un cambio de enfoque: dirigir la atención de la superficie a la esencia. Esto se debe a que la curiosidad de las personas lleva al juicio, la comparación o la distracción.

En otras palabras, las ideas pueden sobrevivir al ego pero las personas no. Es una ética del pensamiento el anteponer las ideas ya que perduran. Es entonces cuando la atención se centra en biografías y reputaciones pueden nublar el pensamiento.

Peligros de esta frase que se le atribuye a Marie Curie

A pesar de ello, se puede volver peligrosa si no se aplican los matices necesarios. En 2026, las personas viven en entornos físicos y digitales, saturados de identidad y exposición. Es por ello que dirigir la curiosidad hacia las ideas puede ser una forma de higiene mental pero también una excusa para deshumanizar todo.

La tensión nace ahí: las ideas son necesarias para que la sociedad no se pierda en anécdotas pero las personas son esenciales para evitar que estas se conviertan en armas. Es por ello que quizá la frase que se le atribuye a Marie Curie funciona, aunque no esté demostrada que ella lo dijera o escribiese.