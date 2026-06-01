Quién es Callum Turner: su edad, de dónde es y cómo conoció a Dua Lipa

Durante las últimas horas, los principales medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco de una inesperada noticia. La cantante Dua Lipa se ha casado con Callum Turner. La pareja comenzó su relación sentimental en el 2024 y, desde entonces, vivieron un profundo flechazo. Y es que, apenas un año después de conocerse, el actor pidió matrimonio a la artista. Una boda que se ha llevado a cabo este pasado 31 de mayo, en Londres, en el ayuntamiento de Old Marylebone. Y es que el enlace ha sido tan privado que solamente han acudido amigos cercanos y familiares de la pareja.

Sin embargo, tras más de dos años de relación sentimental, son muchas las personas que desconocen la identidad de Callum Turner, pero ya avisamos que el británico es uno de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento en su país. Pues, ha participado en una larga lista de proyectos audiovisuales de la pequeña y gran pantalla. Pero, con el objetivo de conocerle un poco mejor, realizamos un repaso por su lado más profesional y personal. ¡Así se presenta!

El lado más profesional de Callum Turner

Nacido el 15 de febrero de 1990 en Londres, Callum Robilliard Turner comenzó su carrera profesional en el 2010. Unos primeros pasos que realizó como modelo para importantes marcas, pero fue un año después que apostó por probar suerte como actor. De esta manera, el británico asentó sus bases en la industria y comenzó a perfilar su identidad en el medio.

Si hablamos de proyectos, en la gran pantalla se le ha podido ver en películas como Queen and Country, Victor Frankenstein, Assassin’s Creed, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Emma, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, Eternity, entre otros. Por otro lado, en televisión, ha formado parte del elenco de Leaving, The Borgias, The Capture, etc. Todo ello sumado a su aparición en obras de teatro, cortos y en el videoclip Time to Dance, del grupo francés The Shoes.

El lado más personal de Callum Turner

En redes sociales, Callum Turner se presenta como una persona poco activa en el mundo cibernético. Siempre ha sido un chico muy reservado con su vida privada, por lo que son pocos los detalles que se saben de él a nivel personal. Pero, en lo sentimental, se sabe que mantuvo una relación con la actriz británica Vanessa Kirby. Un noviazgo que duró del 2016 hasta el 2020.

Como comentábamos en líneas anteriores, a Dua Lipa la conoció en el 2024. Según han revelado, ambos estuvieron a punto de coincidir en muchas ocasiones. Pero, por diversas cuestiones, el encuentro nunca llegaba a término. Sin embargo, todo cambió en la celebración del cumpleaños de un amigo en común. Un encuentro que tuvo lugar en Los Ángeles y donde conectaron gracias a una curiosa coincidencia. Y es que ambos estaban leyendo el mismo libro: Trust, de Hernán Díaz. Un detalle que no los dejó indiferentes y que podría interpretarse como una señal del destino. Y es que, tras ello, comenzaron a quedar en privado, ajenos a las cámaras y a las redes sociales. Una historia de amor privada que no gritaron al mundo hasta meses después.