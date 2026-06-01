No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a ser testigos de cómo el duque de Carril dispara a Santos y a Julieta en el hall del palacio, mientras que Ricardo hace saber a Santos que el médico no puede hacer nada por él. Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo, mientras que Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido. Por si fuera poco, Martina se declara a Adriano y le hace saber no solamente que le quiere, sino que quiere estar con él. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 1 de junio (Capítulo 846) hasta el viernes 5 de junio (Capítulo 850).

Lunes 1 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 841)

El duque de Carril dispara a Santos y a Julieta. Vera pide socorro y el duque termina escapando del lugar. Lorenzo chantajea a Leocadia, haciéndole saber que si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, desvelará que la pilló besándose con Cristóbal. La señora de Figueroa pone al tanto al mayordomo y propone negar lo ocurrido y no ceder. Todo ello mientras Carlo comunica a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María. El doctor Peribáñez opera de urgencia a Julieta, pero Santos no tiene la misma suerte: la bala ha rozado el corazón. Le quedan horas de vida.

Martes 2 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 842)

Ricardo desvela a Santos que el médico no puede hacer nada por él, por lo que el médico rechaza la medicación. De este modo, asegura que quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada. Cristóbal y Teresa informan a Alonso del destino de Santos, por lo que el marqués exige buscar a otro médico. Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, que se encuentra inconsciente tras la delicada operación. Carlo logra contar a María toda la verdad sobre Estefanía, mientras que Lorenzo pregunta a Cristóbal si es el padre de Ángela. Pía se cuela en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro, mientras que Santos muere con la mano de Ricardo entre las suyas.

Miércoles 3 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 843)

Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo. Como no podía ser de otra manera, Ricardo llora, desconsolado, en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores, mientras que Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio. María se enfrenta a Estefanía al intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso, mientras que Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. ¡Manuel está horrorizado al tratarse de una situación similar a lo que vivió con Jana! Lorenzo ataca a Vera, culpándola de la muerte de Santos.

Jueves 4 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 844)

Alonso confirma que el duque de Carril está desaparecido. Es por eso que el marqués propone a Vera que se quede en palacio hasta que aparezca su padre. Es más, también invita a su madre, pero ella no se decide. Cristóbal y Teresa cuadran los turnos para que el servicio pueda asistir al entierro de Santos, mientras que Ricardo está profundamente desolado. Martina intenta acercarse a Adriano, pero él se mantiene firme, mientras que Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y se la guarda.

Viernes 5 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 850)

Vera toma la decisión de quedarse en el palacio, mientras Ciro le reprocha que su presencia hace que todos estén en peligro. Alonso advierte que él será quien se marche si no deja de atormentar a la joven. Leocadia muestra al marqués una noticia en el periódico sobre el título de Curro, y la resolución es totalmente inesperada para todos. Manuel no se separa de la cama de Julieta, que continúa en estado crítico. Teresa entrega la carta a Pía, que continúa angustiada por lo que tiene que confesar a Curro. Los jefes del servicio toman una drástica decisión respecto a Estefanía, mientras que Martina se declara a Adriano. Es más, le hace saber que quiere estar junto a él.