Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Comienza una nueva semana de modo que en el caso de que tengas que coger tu coche, será bueno que sepas cuál es el precio de la gasolina para hoy 1 de junio en Andalucía y donde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas tal y como es el caso de Cádiz o Málaga a partir de lo que reportan las gasolineras al Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Tamoil : Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l.

: Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l. Plenergy : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. Petroprix : Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.

: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l. Ballenoil : Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l.

: Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l. Plenergy : Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l.

: Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l. E.S. Vistalegre : Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,327 €/l.

: Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,327 €/l. Ronda Norte : Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l.

: Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l. Masfuel : La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l.

: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l. Moove: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp : Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,559 €/l.

: Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,559 €/l. Galp : Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,574 €/l.

: Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,574 €/l. Galp : Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,574 €/l.

: Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,574 €/l. Nueva Calonge : Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l.

: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l. BS Energy : Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,579 €/l.

: Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,579 €/l. Enerplus : Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l.

: Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l. Family Energy : Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l.

: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1,599 €/l. Cepsa : Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l.

: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l. Alcampo : Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,608 €/l.

: Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,608 €/l. Q8: Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 km 7,75 – 1,614 €/l.

Diésel

Ballenoil : San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l.

: San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l. Petroprix : Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l. Ballenoil : San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,479 €/l. Plenergy : San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,479 €/l. Petroprix : San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l.

: San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l. Q8 : Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra. A-8055, s/n – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra. A-8055, s/n – 1,479 €/l. Petrol&Go : Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l.

: Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l. Easygas : La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l.

: La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l. Easygas : San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05 – 1,489 €/l.

: San José de la Rinconada, Carrera Sevilla-Brenes, 3,05 – 1,489 €/l. Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras para repostar hoy lunes 1 de junio:

Gasolina 95

Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,369 €/l. Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,369 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,369 €/l. Plenergy : Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,369 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,369 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,389 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,389 €/l. GM Oil : El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,389 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,389 €/l. Ballenoil : El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,395 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,395 €/l. Petroprix: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,395 €/l.

Gasolina 98

Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l. Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. Shell : La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l.

: La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l. ES Coloso : La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,555 €/l.

: La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,555 €/l. Tarifa Oil : Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l.

: Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l. Shell : Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l.

: Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l. Gacosur Jerez : Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l. ASC Carburantes : Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 – 1,599 €/l.

: Tarifa, Carretera CN-340 km 94,2 – 1,599 €/l. Galp : Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,619 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,619 €/l. Shell: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,629 €/l.

Diésel

Tamoil : Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.

: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l. SCA Ntra. Sra. de las Virtudes : Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l.

: Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l. Petroprix : El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,519 €/l.

: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,519 €/l. Petroprix : Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,519 €/l.

: Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,519 €/l. Ballenoil : El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,529 €/l.

: El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,529 €/l. Ballenoil : Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,529 €/l.

: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,529 €/l. Petrol & Go : Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4 – 1,529 €/l.

: Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4 – 1,529 €/l. Alcampo : Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l.

: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l. Petroprix : Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,529 €/l.

: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,529 €/l. Shell: Los Arenales, Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho 19 – 1,529 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Aquí están las gasolineras más baratas de Málaga para hoy 1 de junio:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,395 €/l. Lisbona Oil : Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,411 €/l.

: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,411 €/l. Petroprix : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l. Madese-Benamaina : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4 – 1,419 €/l. Ballenoil : Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l.

: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l. Petromarkt : Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,439 €/l.

: Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,439 €/l. Agla : Pizarra, Carretera Subzona a Álora – 1,449 €/l.

: Pizarra, Carretera Subzona a Álora – 1,449 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,449 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,449 €/l. Fejama 2022 S.L.: Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42 – 1,449 €/l.

Gasolina 98

Ninguno : Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l.

: Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l. ES Coloso Churriana : Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l. Coloso : Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l.

: Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l. M3 Petróleos : Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l.

: Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l. Agla : Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l.

: Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l. Shell : Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,609 €/l.

: Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,609 €/l. Galp : Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1,619 €/l.

: Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1,619 €/l. La Trocha : Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l.

: Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,649 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,649 €/l. Galp: Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen : Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,466 €/l.

: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n – 1,466 €/l. Lisbona Oil : Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,506 €/l.

: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,506 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva : Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l.

: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l. Trops : Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,525 €/l.

: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,525 €/l. Eroski : Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,529 €/l.

: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,529 €/l. Easygas : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,529 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,529 €/l. Gueroil : Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,529 €/l.

: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,529 €/l. Plenergy : Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,529 €/l.

: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,529 €/l. Olivarera Trabuco : Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,555 €/l.

: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,555 €/l. Petroprix: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,558 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas son algunas de las gasolineras más económicas en Córdoba para hoy lunes:

Gasolina 95

Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,404 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,404 €/l. Ballenoil : Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,405 €/l.

: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,405 €/l. Plenergy : Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,405 €/l.

: Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,405 €/l. Plenergy : Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,405 €/l.

: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,405 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,409 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,409 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l. Cooperativa Lucena : Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,409 €/l.

: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,409 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,415 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,415 €/l. Ballenoil : Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l.

: Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l. Ballenoil: Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,419 €/l.

Gasolina 98

Mirasierra : Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l.

: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l. Enerplus : Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l.

: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l. El Carmen : Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l.

: Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l. Family Energy : Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l.

: Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l. E.S. La Milana Agla : Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,615 €/l.

: Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,615 €/l. Q8 : El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,639 €/l.

: El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,639 €/l. Petromarkt : Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,639 €/l.

: Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,639 €/l. Shell : La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n – 1,649 €/l.

: La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n – 1,649 €/l. Shell: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,659 €/l.

Diésel

Cooperativa : Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l.

: Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l. Petroprix : Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l. Plenergy : Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l.

: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l. Cepsa : La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,504 €/l.

: La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,504 €/l. Ballenoil : Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,514 €/l.

: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,514 €/l. F. del Moral : Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,519 €/l.

: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,519 €/l. Almazaras de la Subbética : Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,519 €/l.

: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,519 €/l. Ballenoil : Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,559 €/l.

: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,559 €/l. Fueling : Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,559 €/l.

: Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,559 €/l. Riosol: Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,559 €/l.

Precio de la gasolina hoy 1 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,355 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,355 €/l. Plenergy : Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l.

: Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l. Petroprix : Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5 – 1,359 €/l.

: Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5 – 1,359 €/l. Lerfu : Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,369 €/l.

: Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,369 €/l. Minioil Albolote : Albolote, Calle Motril, parcela 243 – 1,369 €/l.

: Albolote, Calle Motril, parcela 243 – 1,369 €/l. Low Cost Tiburonoil : Albolote, Calle Loja, s/n – 1,369 €/l.

: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,369 €/l. Juncadiesel : Albolote, Calle Baza, 328 – 1,369 €/l.

: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,369 €/l. E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,369 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,369 €/l. Petrol & Go: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,369 €/l.

Gasolina 98

Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,465 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,465 €/l. AM97 Plus S.L. : Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,499 €/l.

: Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,499 €/l. A. Aguaza : Cúllar, N-342, 156 – 1,529 €/l.

: Cúllar, N-342, 156 – 1,529 €/l. Fueling : Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l.

: Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l. Alcampo Motril : Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l.

: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,579 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,579 €/l. ASC Carburantes : Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,579 €/l.

: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,579 €/l. ASC Carburantes : Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,579 €/l.

: Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,579 €/l. ASC Carburantes: Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,579 €/l.

Diésel

Tamoil : Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.

: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l. Alcampo : Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,455 €/l.

: Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,455 €/l. E.S. El Molino Atarfe I : Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,459 €/l.

: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,459 €/l. Plenergy : Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,459 €/l.

: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,459 €/l. Andaluza de Transportes SCA : Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18 – 1,476 €/l.

: Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18 – 1,476 €/l. Lerfu : Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,479 €/l.

: Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,479 €/l. E.S. Minioil : Baza, Carretera de Murcia s/n – 1,479 €/l.

: Baza, Carretera de Murcia s/n – 1,479 €/l. Minioil Albolote : Albolote, Calle Motril, parcela 243 – 1,479 €/l.

: Albolote, Calle Motril, parcela 243 – 1,479 €/l. Sur-Oil : Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,479 €/l.

: Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,479 €/l. Low Cost Tiburonoil: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,479 €/l.

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