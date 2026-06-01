Andalucía: cielos poco nubosos y chubascos ocasionales según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 1 de junio de 2026, con un toque de nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan chubascos ocasionales. En el litoral mediterráneo, se experimentarán nubes bajas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes alteraciones y los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente oeste en horas de la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, ofreciendo un manto azul que será la compañía de esta jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados, el sol se manifestará con fuerza a medida que avanza el día, aunque no se prevén lluvias que amenacen con interrumpir esta cálida experiencia. La brisa suave, soplando del sureste a alrededor de 10 km/h, añadirá un toque refrescante al ambiente, mientras que la sensación térmica podría rozar los 40 grados, dejando claro que el calor será el protagonista.

A medida que la tarde se asome, el cielo mantendrá su carácter despejado, permitiendo que los rayos del sol brillen sin descanso hasta que se oculten a las 21:38. Aunque la humedad podría resultar perceptible, especialmente hacia el final del día, en general, la atmósfera no se sentirá excesivamente cargada. Por tanto, lo más recomendable será disfrutar de estos momentos bajo la luz dorada, aprovechando al máximo las más de 14 horas de luz que nos regalará este día.

Córdoba: nubes grises y viento fuerte

Córdoba se despierta bajo un cielo amenazante, donde la brisa trae consigo un ligero susurro de inestabilidad. Las nubes grises se ciernen como un presagio de la jornada que se avecina, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente tenso y expectante.

A medida que avanza el día, se prevé un notable contraste en el tiempo. La mañana estará marcada por temperaturas frescas de 21°C y una sensación térmica que podría llegar a 39°C por la tarde, junto a un viento que alcanzará ráfagas de hasta 55 km/h. La probabilidad de lluvia es nula, pero no bajes la guardia; el día exigirá prudencia. Recuerda llevar un paraguas, por si acaso.

En Huelva, cielos nubosos y ambiente agradable

El tiempo se presentará estable a lo largo del día, con cielos algo nubosos por la mañana y sin cambios significativos en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 36 grados, proporcionando un ambiente agradable, con un viento leve que podrá hacer que la sensación térmica alcance hasta los 37 grados.

Este es un día ideal para disfrutar del aire libre, ya sea para pasear por el parque o realizar actividades cotidianas con calma. Aprovechar las horas del día se presenta como una excelente opción, con un ambiente tranquilo que invita a salir y disfrutar.

Cielo despejado y ambiente caluroso en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ofreciendo un espectacular despertar a sus habitantes cuando el sol asome a las 07:08. Las temperaturas rondan los 22 grados, pero la sensación térmica podría llegar a los 27, lo que hará que el ambiente se sienta caluroso a lo largo de la jornada. La brisa del viento, con una velocidad promedio de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, aportará algo de frescura, aunque no se esperan lluvias en este día.

Durante la tarde, el cielo mantendrá su carácter despejado y las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados. Con una humedad que llegará al 85%, el ambiente será algo pesado. Los gaditanos podrán disfrutar de un total de 14 horas y 29 minutos de luz antes de que el sol se ponga a las 21:37. Una jornada ideal para pasear por la costa y disfrutar del aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La jornada en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido. Las temperaturas estarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán los 37°C en su punto máximo durante la tarde, mientras que la brisa suave nos acompañará con vientos de hasta 15 km/h.

A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán agradables sin probabilidad de lluvias, ideal para disfrutar al aire libre. Recuerda hidratarte y usar ropa ligera, ya que la sensación térmica puede llegar a ser bastante alta. ¡Aprovecha el sol y el buen tiempo!

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado, mientras la temperatura mínima se mantiene en agradables 21°C. A medida que avance la mañana, el mercurio se elevará, alcanzando 30°C y un suave viento del sureste acariciará la costa malagueña a 15 km/h, brindando un ambiente cálido y agradable.

A partir de la tarde, se prevé que el cielo cambie, con un incremento de nubes y un ligero descenso en la humedad, que oscilará entre el 35% y 85%. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable disfrutar del aire libre y aprovechar el calor antes de que caiga la noche, cuando la temperatura descenderá a 24°C, invitando a una velada más fresca.

Granada: brillante día para disfrutar al aire libre

La mañana en Granada se presenta despejada, con un ambiente agradable que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilan entre los 15 y 20 grados, lo que crea una sensación térmica cómoda para quienes se aventuran a salir. A medida que avance el día, el sol se hará protagonista, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde y la brisa suave proveniente del este aportará frescura.

A lo largo de la jornada, se espera que el buen tiempo se mantenga, con cielos azules y sol brillando en todo su esplendor. Es un día perfecto para sacar la ropa ligera del armario y disfrutar de un paseo por los rincones de la ciudad. No olvides las gafas de sol, ¡las rayos del sol estarán a su máximo esplendor!

Almería: cielo despejado y día soleado

Las primeras horas traen un cielo despejado que pronto dará paso a un radiante día de sol. La temperatura mínima tocará los 20 grados en la mañana, pero a medida que avance la tarde, el mercurio alcanzará los 29 grados, ofreciendo un clima cálido y agradable.

No se prevén lluvias a lo largo de la jornada, pero el viento del suroeste soplará a una media de 10 km/h, con ráfagas de hasta 9 km/h, lo que aportará una sensación térmica máxima de 30 grados. Aprovecha el buen tiempo y disfruta del día, recordando hidratarte bien ya que la humedad alcanzará el 90 % en sus picos.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET